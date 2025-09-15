/ 사진=텐아시아DB

지난 5일 비연예인 여성과 비공개 결혼식을 올린 김종국이 자녀 계획을 밝혔다.14일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 '답한 대로 직진' 레이스가 펼쳐졌다.이날 유재석은 "(촬영 당일 기준) 결혼식이 일주일 남았는데, 신부가 누군지 안 알려준다. 호날두도 이거보다 공개적으로 하더라. 전세계 최고 비밀이야"라며 김종국의 '007급' 결혼식에 불만을 토로했다.멤버들은 김종국의 올블랙 패션에 "형수님도 다 검은색으로 입고 다니냐"고 물었다. 그는 "나는 더 옷을 안 사야지. 사줘야 하니까"라며 사랑꾼 면모를 드러냈다.지석진 아들 현우가 올해 24살이라는 말에 송지효는 "오빠들 아이들 크는 거 보면 세월을 체감한다"고 말했다.지석진은 "아들이 나랑 안 맞는다. (성향이) 종국이와 맞는다"고 밝혔다. 이에 김종국은 "내 아들이 나중에 명품 좋아하면 진짜 꼴 보기 싫을 것 같다"면서 "딸 낳으면 좋지. 키우기 편하니까"라며 2세 생각도 드러냈다. 유재석은 "종국이가 꿈에 부풀었다"며 흐뭇한 미소를 보였다.김종국은 올해 49세. "결혼하니까 부모님이 좋으시면서도 서운할 것 같다"는 유재석의 말에 김종국은 "부모님 좋아하신다"면서 "똑같다. 삶에 큰 변화는 없다"고 전했다.하하는 "운동 진짜 좋아하는 사람 만날 줄 알았다"며 새신부의 다른 성향에 놀라워했고, 송지효는 "운동하는 거 이해해주냐"고 물었다. 김종국은 "이해해야지 그걸로 먹고 사는데"라며 미소를 지었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr