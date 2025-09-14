사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 김종국이 동업자 하하에게 불만을 드러냈다.14일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 '답한 대로 직진' 레이스가 펼쳐졌다.이날 멤버들은 '유재석에게 받고 싶은 용돈 금액'을 공개했다. 하하는 "압구정 현대 아파트 59평"을 외쳤고, 양세찬은 "안테나 지분 20%"를 요구해 폭소케 했다.반면 지석진은 100만원으로 현실적인 금액을 제시했고, 송지효는 "인생에 한 번 받을 수 있으니까"라며 500억원을 적었다.유재석은 '자신이 멤버들에게 줄 수 있는 용돈 금액'으로 '100만원'을 제시했다. 그 가운데 특정 멤버만 금액을 적게 불러 눈길을 끌었다.그는 "송지효는 50만원, 그 정도면 될 것 같다. 사업체 운영하니까. 하하는 5만원, 지석진 3만원. 석진이형은 돈 많다"면서 김종국이 100만원인 이유에 대해서는 "결혼하니까"라고 설명했다.하하와 식당 동업 중인 것으로 알려진 김종국은 "식당 정산 방식 고쳐라. 돈을 넣었는데, 10원도 안 주는 건 너무하는 거 아니냐"고 폭로했다. 이에 하하는 "10원도 안 준 건 아니잖냐. 형 팬들한테 DM 받는다. 이번에 밀키트 성공하면 드리겠다"고 약속했다.한편, 이날 촬영 중 멤버들은 가수 이효리 고모, 사촌오빠가 운영하는 식당에 방문했다. 제작진은 "섭외 전화 돌리다가 알게 됐다"고 전했다.이효리와 눈 웃음이 꼭닮은 사촌오빠의 등장에 유재석은 "눈가에 (닮은 곳이) 있다"고 말했다. 유재석은 즉석에서 이효리에게 메시지를 보냈고 "고모네 왔으니 많이 좀 먹고 가라"는 답장을 받았다.유재석이 이효리와 직접 연락을 주고받자 지석진은 "맛있다고 전해달라"면서 "효리 전화번호 있는데 한 번도 못 해봤다. 무서워서"라며 유재석에게 맞는 전화번호인지 확인해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr