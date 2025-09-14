이미지 크게보기 사진 = tvN '폭군의 셰프'

연지영(임윤아 분)이 경합 위기 속에 이헌(이채민 분)으로부터 극찬을 들었다.14일 방송된 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'에서 임윤아가 재료를 도둑맞은 위기를 겪는 모습이 그려졌다.이날 연지영은 명나라 숙수들과 '세상에 없던 고기 요리'를 주제로 대결을 펼쳤고, 당초 계획했던 매운 우대갈비찜을 만들 재료를 도둑맞았지만 재빠르게 '비프 부르기뇽'으로 메뉴를 바꾸어 흔들림 없이 도전을 이어갔다.명나라 팀에서는 아비수(문승유 분)가 훔쳐 온 고춧가루를 이용해 '계정'을 만들어 경쟁을 이어갔지만 연지영은 "저들이 처음 보는 고기 요리를 해야 한다. 이 시대에 없던 맛을"라며 쌀로 담은 머루주와 호박으로 재료를 대체해 요리를 완성했다.결국 연지영의 기지로 첫 번째 요리 대결은 무승부로 마무리됐고, 다음날 두 번째 경합 '상대 나라의 요리'에서 연지영은 북경오리를, 명나라 쪽에서는 연잎밥을 선택했다.연지영의 마장 소스를 곁들인 북경오리를 먹어본 심사위원인 우곤(김형묵 분)은 "이처럼 부드러운 고기는 처음이다. 고기가 입에서 눈처럼 녹아내린다"라고 놀라움을 감추지 못했고, 이헌 또한 "마장을 찍어 먹으니 세 가지 맛이 한꺼번에 입안에 쏟아지는 맛이다"라며 칭찬했다.또한 우곤과 이헌은 "천하일미"라며 동시에 연지영의 요리를 치켜세웠다. 극의 말미에는 두 번째 요리 대결의 결과를 암시하는 장면이 공개돼 다음 전개에 기대감을 불러일으켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr