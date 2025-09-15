사진=텐아시아DB

코요태가 '놀라운 토요일'을 찾아 정답을 연이어 외치며 에이스로 등극했다.코요태(김종민 신지 빽가)는 지난 13일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에 출격, 27년 차 최장수 그룹다운 예능감으로 꽉 찬 웃음을 전했다.코요태 27주년 특집으로 꾸며진 '놀토'를 찾은 코요태는 얼마 전에 개최한 전국투어 콘서트 '2025 코요태스티벌 전국투어 : 흥'(이하 '2025 코요태스티벌') 소식을 알려 관심을 한몸에 받았다. 문원과 결혼을 앞뒀다고 알린 신지는 "지난주에 대구 콘서트를 시작으로 전국투어 콘서트를 시작했다. 다음 주 주말에는 서울에서 콘서트를 한다. 울산, 부산, 창원에서도 하는데, 추가 지역이 생기는 대로 소식 전하도록 하겠다"라며 활기를 더했다.받아쓰기 곡으로 영턱스클럽의 '러브 디자이너'가 나오자, 빽가는 "여러분 저 덕분에 육회 다 드실 수 있습니다. 제가 100점 만점으로 보여드리겠습니다"라며 우승을 자신해 폭발적인 반응을 불러 모았다. 이어 받아쓰기를 전부 오픈한 빽가는 가사를 줄줄이 읊어 모두를 놀라게 했다.김종민은 힌트를 얻기 위해 코끼리 코 20바퀴를 도는 등 몸을 사리지 않는 활약으로 듬직한 면모를 드러냈다. 활약 끝에 코요태는 받아쓰기에 성공, 육회 먹방으로 시청자들을 흐뭇하게 했다. 또한 스튜디오에서 음악방송 1위 소식을 들은 키가 눈물을 흘리자 1981년생 신지는 "'뮤직뱅크' 맞지? 축하해"라며 다정한 축하 인사를 전하는가 하면, 멤버들과 퀴즈 풀이 후 케이크 먹방에 감격하는 등 귀여운 면모로 시청자들을 매료시켰다.'놀토'를 장악한 코요태는 현재 '2025 코요태스티벌'을 전개하며 전국 곳곳의 팬들을 만나고 있다. 앞서 코요태는 '2025 코요태스티벌' 대구 첫 공연을 성황리에 마무리, 오는 20일 오후 6시, 21일 오후 5시 세종대학교 대양홀에서 '2025 코요태스티벌' 서울 공연을 개최한다. 공연 티켓은 예매처 티켓링크를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr