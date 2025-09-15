사진=안소희 SNS

사진=안소희 SNS

사진=안소희 SNS

사진=안소희 SNS

원더걸스 출신 배우 안소희가 장동윤과의 훈훈한 투 샷을 공개했다.안소희는 지난 13일 자신의 인스타그램에 "솧튜브와 함께해줘서 고마워요 동윤 배우💕 처음 만난 동갑 동윤 친구! 반갑고 즐거웠어 장동윤이🩵 SBS 드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 화이팅🙌🏻"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 안소희는 연 핑크 반소매 셔츠에 화이트 팬츠를 매치해 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 장동윤은 흰색 셔츠와 그레이 팬츠, 스니커즈 차림으로 남친미를 뽐냈다. 두 사람은 환하게 웃으며 편안하고 즐겁게 대화하는 모습으로 눈길을 끌었다.두 사람은 1992년생 동갑내기이자 같은 BH엔터테인먼트 소속 연예인으로, '한솥밥'을 먹는 공통점을 지녔다. 앞서 12일 안소희가 운영하는 유튜브 채널 '솧튜브'에는 현재 SBS 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에서 고현정과 호흡을 맞추고 있는 장동윤이 게스트로 출연해 색다른 케미를 선보였다.이날 두 사람은 장동윤이 한양대 재학 시절 머물던 하숙집을 방문했다. 장동윤은 "내가 여기서 학교 통학을 했는데, 학생들이 담배 피우는 걸 정말 많이 봤다"고 회상했다. 이에 안소희는 "오기 전에 동윤 친구를 많이 찾아봤는데, 고등학생들이 담배 피우고 있으면 '꺼! 꺼!' 이랬다고 하더라"고 말했다. 장동윤 역시 "학생들한테 '너 학교 어디야?'라고 물어보던 곳이 이 골목이다. 꼭 몇 명씩은 나한테 걸렸다"고 덧붙이며 유쾌한 분위기를 만들었다.두 사람의 투 샷이 공개되자 팬들은 "두부 상들끼리 너무 잘 어울린다", "청춘 멜로 재질의 조합이다", "정말 잘 어울린다, 두 사람이 같이 작품 찍어주면 좋겠다" 등 긍정적인 반응을 보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr