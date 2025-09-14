사진=SBS

지난 5일 비연예인과 극비리에 결혼식을 올린 김종국이 '런닝맨' 녹화 도중 한 시민에게 덕담을 들은 후 의아한 반응을 보인다. 그 내용이 무엇일지 궁금증을 자아낸다.오늘(14일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 예상치 못한 만남이 가득한 하루가 펼쳐진다. 이번 레이스는 '답한 대로 직진'으로 꾸며져 멤버들은 작성한 답변을 토대로 복불복으로 문장을 만들고 제한 시간 안에 지령을 수행해야만 전원 벌칙을 피할 수 있다.문장 수행을 위해 한시가 급했던 멤버들은 돌아다니던 중 온 국민이 아는 슈퍼스타의 친척과 조우하게 됐다. 웃는 인상이 영락없이 해당 연예인과 꼭 닮은 나머지 유재석은 친척을 만나자마자 휴대폰을 꺼내 전화번호부를 뒤적였다.지석진은 본인이 가진 연락처가 그분의 것이 맞냐며 대뜸 유재석에게 연락처 확인을 시도, 현장을 폭소케 했다. 올해로 '데뷔 34년 차' 지석진마저 쫄보로 만든 슈퍼스타의 정체는 과연 누구일지 방송을 통해 확인할 수 있다.멤버들이 땡볕 아래를 헤매며 한 이름만 애타게 외쳐 시선을 사로잡았다. 마치 서울에서 김 서방 찾듯, 하염없이 거리를 헤매는 모습에 지나가던 시민들도 의아해했다는데 그러던 도중 길에서 마주친 한 시민이 김종국에게 신박한 결혼 덕담을 건네 모두를 웃음 짓게 했다.난생처음 듣는 시민의 덕담에 머쓱한 미소로 화답한 그는 "보통 행복하게 살라고 하지 않나?"라며 연신 고개를 갸웃거렸다. 평소 무덤덤한 김종국을 이토록 당황하게 한 덕담이 무엇인지 호기심을 자아낸다.또한 덕담을 건네는 수많은 시민 중, 과연 멤버들이 찾는 이름의 주인이 있었을지 답변이 곧 운명이 되는 '답한 대로 직진' 레이스는 오늘 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr