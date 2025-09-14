사진=텐아시아DB

2004년 개봉한 영화 '내 여자친구를 소개합니다'에서 1981년생 전지현과 핑크빛 호흡을 맞췄던 1976년생 장혁이 그 시절을 회상했다.13일 방송된 MBN '가보자GO' 시즌5 11회에는 여전히 끈끈한 우정을 이어가고 있는 30년 절친, 배우 장혁과 god 리더 박준형이 출연, 장혁의 송파구 집 최초 공개부터 god 대표곡인 '어머님께' 실제 스토리, 데뷔를 꿈꾸며 함께 합숙했던 어린 시절 이야기까지 다양한 이야기를 들려줬다.박준형은 god가 데뷔하게 된 이유와 데뷔곡 '어머님께'에 대한 비하인드도 공개했다. 박준형은 "회사에서 숙소 전기세를 안 내줬다. 나중에 이유를 물어보니 우리를 성공시킬 자신이 없어서, 우리가 가길 바랐다고 하더라"라며 "그런데 6개월 뒤에도 우리가 그대로 있는 걸 보고 앨범을 내줬다. 그런데 잘된 거다"라고 밝혔다.또한 '어머님께'에 대해서는 "어린 시절에는 미국에서 인종차별이 심해서 나도 매일 맞았다. 엄마는 직장 생활하시면서 한국인끼리 도시락을 나눠 먹었는데, 잡채 같은 걸 은박지에 싸서 가지고 오셔서 나를 주셨다. 그걸 도시락으로 싸가면 잡채를 보고 '지렁이냐, 냄새난다'라면서 침을 뱉더라. 그래서 싸웠는데 그럼 엄마가 불려 오셨다"라며 "박진영에게 이런 이야기를 했고, 그 스토리를 가지고 '어머님께'를 썼다"라고 밝혔다.장혁은 '액션 배우가 된 계기'에 대해 "난 멜로 노선으로 가야 하는데"라고 농담했고, 홍현희는 "왜 멜로를 하지 않나? 예전에 전지현이랑 찍지 않았나? 어땠나?"라고 물었다. 이에 장혁은 "완전 동생이다. 여동생"이라며 "당시 신인 배우가 나랑 전지현밖에 없었다. 둘 다 막내여서 연기 연습도 같이했다"라고 밝혔다.액션 배우로 가게 된 이유에 대해서는 "두 번째 작품이 '짱'이라는 영화였는데, 대역 배우가 연기를 하다 사고가 났다. 내 옷을 입고 다른 사람이 쓰러져 있으니까 죄송하더라"라며 "그런데 20분 정도 있다가 정신 차리고 일어나시더니 다시 시도해서 성공하셨다. 그걸 보는 데 죄송한 마음이 들더라. 그리고 '저런 게 프로구나'하는 생각이 들었고, '내 동선은 내가 책임지자'라는 생각이 들어 운동을 시작했다"라고 밝혔다.장혁은 대역 배우에 대해 "전혀 안 쓰지는 않는다. 하지만 할 수 있는 건 다 하고 있다. 다만, 주연 역할을 맡은 배우들은 다른 배우들을 끌고 갈 책임이 있다. 내가 다치면 누가 끌고 가겠냐"라며 주연 배우로서 책임감을 드러내 감탄을 자아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr