사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

2023년 데뷔한 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 흥행 가도에 진입했다. 앞서 이들은 계약 만료를 얼마남지 않았다고 알려진 가운데 "연장 여부 논의 중"이라고 밝혔다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 13일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'으로 1위에 올랐다.이로써 제로베이스원은 '더쇼'에 이어 '쇼! 챔피언', '엠카운트다운', '뮤직뱅크', '쇼! 음악방송'까지 5일 연속 1위를 기록했다.음악방송 5관왕에 빛나는 제로베이스원은 "정규 1집 '네버 세이 네버'로 '쇼! 음악중심'에서 첫 1위를 하게 돼 뜻깊다. 제로베이스원이 한 걸음 더 성장할 수 있는 계기가 될 것 같다. 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)에게 진심으로 감사드린다"라고 소감을 전했다.이날 제로베이스원은 강렬하면서도 파워풀한 군무로 아이코닉한 매력을 선사했다. 세련된 그루브와 타이트한 리듬의 조화 속에 아홉 멤버는 보컬 케미의 정점을 이뤘다. 음악적 성장이 오롯이 담긴 완성도 높은 퍼포먼스로 압도적인 무대 장악력을 선보였다.제로베이스원은 정규 1집 '네버 세이 네버'로 발매 일주일 동안 151만 장 이상의 판매량을 기록하며 '6연속 밀리언셀러'를 달성했다. 데뷔 앨범부터 6개 앨범을 연속해 '밀리언셀러' 반열에 올린 건 K-팝 역사상 제로베이스원이 처음이다.제로베이스원은 국내외 주요 차트에서도 두각을 나타내고 있다. 지난 12일 한터차트가 발표한 9월 1주차(집계 기간 9월 1~7일) 국가별 차트에서 미국 부문 1위를 차지했으며, 지난 13일 한국기업평판연구소가 발표한 보이그룹 브랜드평판(집계 기간 8월 13일~9월 13일)에서 8위를 차지했다.'네버 세이 네버'는 9월 15일 자 일본 오리콘 차트(집계기간 9월 1~7일) 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹에서 각각 2위에 올라 글로벌 인기를 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr