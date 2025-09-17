사진=텐아시아DB

사진=마리끌레르

1985년생 배우 수현이 제30회 부산국제영화제(BIFF)에서 올킬 행보를 이어간다. 앞서 그는 지난해 9월 위워크코리아 전 대표 차민근과 이혼했다고 밝혔다.샤넬이 공식 후원하는 부산국제영화제(BIFF)가 제30회라는 상징적인 해를 맞이했다. 이에 수현이 부산국제영화제 공식 매거진 '마리끌레르 BIFF 에디션'을 제작하는 파트너사 '마리끌레르'의 10월호 커버를 장식한데 이어, 부산국제영화제의 폐막식 단독 사회자로 무대에 오르며 대미까지 장식할 예정이다.글로벌 무대에서 활약하며 독보적인 커리어를 쌓아온 수현은 이번 화보에서 또 한 번 압도적인 아우라를 보여줬다. 마치 은하수를 연상케 하는 몽환적인 메이크업과 액세서리로 화려함을 더했고, 바람에 흩날리는 긴 생머리부터 블랙 네일까지 세심한 디테일을 챙기며 완성도를 높였다. 국내를 넘어 할리우드까지 매혹했던 수현의 매력은 마리끌레르 10월호 커버에서도 오롯이 묻어나며 글로벌 존재감을 각인했다.수현은 부산국제영화제의 마지막 여정을 책임진다. 제30회를 맞이한 부산국제영화제의 특별함에 걸맞게 폐막식 여성 단독 사회자로 선정된 것. 개막식 단독 사회자 이병헌에 이어 수현은 폐막식의 단독 사회자로 30회의 마지막을 화려하게 장식, 부산국제영화제의 품격을 한층 끌어올릴 전망이다. 수현의 부드럽고 안정적인 진행력 그리고 관객을 단숨에 집중시키는 목소리와 우아한 카리스마가 더해져, 영화제를 찾은 전 세계 영화 팬들에게 잊지 못할 피날레를 선사할 것으로 기대된다.수현의 활약은 여기서 끝나지 않는다. '마리끌레르'와 부산국제영화제가 공동으로 개최하는 '마리끌레르 아시아스타어워즈'에서 시상자로 무대에 오르며 영화계 전반을 아우르는 존재감을 입증한다. 지난해 사회자로서 주목받았던 수현은 이번에는 '비저너리 감독상'을 시상하며 다시 한번 자리를 빛낼 예정이다.단 한 번뿐인 제30회 부산국제영화제에 특별함을 더해갈 수현. 연이은 활약이 예고된 수현의 올킬 행보에 기대가 뜨겁다. 한편, 부산국제영화제는 오는 17일부터 26일까지 열흘간 부산 영화의 전당 일대에서 열린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr