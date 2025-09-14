사진=MBC '전지적 참견 시점'
'전지적 참견 시점' 션이 815런으로 감동을 안겼다.

13일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 가수 션이 81.5km 마라톤에 온몸을 바쳤다.

이날 션은 815런을 앞두고 "이틀 전 몸살 와서 링겔 맞았다"고 고백했다. 최악의 컨디션 속에서도 그는 배우 임시완, 진선규, 전 축구국대 이영표 그리고 딸 하음이 등 45명 페이서의 도움을 받으며 달리기를 이어갔다.
사진=MBC '전지적 참견 시점'
션은 "보통 한달에 400~500km 달린다. 지난 1월에는 700km 달렸다"고 말했다. 유병재가 "캐X워크 앱 설치했냐"고 묻자 션은 "최근 설치했다"고 답했다. 이영자는 "그게 다 돈인데. 일찍 했으면 수억 벌었겠다"라고 안타
까워해 웃음을 자아냈다.

81.5km 달리기를 위해 션은 "옷 5벌, 신발로 3켤레를 준비한다"고 전했다. 딸 하음이를 4조 페이서로 배치한 이유에 대해 그는 "에너지가 필요할 때라서"라고 설명했다.

출연자들은 달리기를 하며 실시간으로 체중 감량되는 션의 모습에 "갑자기 사람이 늙었다" "몇 분 안에 10년이 왔다 갔다 하는 것 같다"며 안타까움을 드러냈다.
사진=MBC '전지적 참견 시점'
4시간 30분 만에 첫 휴식을 한 션의 모습에 송은이는 "자동차도 2시간 운전하면 쉬라고 한다"고 말했다. 왼쪽발 뒤꿈치와 아킬레스건 부상에 그는 "4만번 통증을 느끼며 뛴 거"라고 이야기했다.

"왜 이렇게까지 뛰냐"는 질문에 션은 "독립운동가분들에게 누군가는 똑같이 물었을 거다. 그분들이 묵묵하게 나라를 지켜준 덕분에 우리가 누리는 것"이라고 말했다.

815런에 대해서도 "둑립운동가분들에게 온 마음을 다한 최선의 것을 전하고 싶기 때문"이라고 말했다. 전현무는 "지금 우리가 션 덕분에 815 얘기를 하는 것"이라고 의미를 되새겼다.
사진=MBC '전지적 참견 시점'
태극기 날리며 7시간 50분 만에 결승전에 통과한 션은 "벅차다는 표현이 가장 정확한 것 같다. 81.5km 완주보다 감사 편지를 전해드릴 수 있다는 마음에 벅차다"고 소감을 전했다. 그리고 다리가 풀려 주저앉았다.

"잘될 거야 대한민국"을 외친 션은 기부금 23억원을 달성했다. 그는 "참가비 11억원, 한 기업당 815만원씩 110개 기업에 12억원을 모금했다"고 밝히며 기업 기부금을 제한하는 이유에 대해 "많은 기업이 동참하는 게 더 의미있다고 생각한다"고 말했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

