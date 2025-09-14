이미지 크게보기 사진 = SBS '사마귀: 살인자의 외출'

정이신(고현정 분)이 탈출에 성공했다.13일 방송된 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에서는 정이신(고현정 분)이 탈출에 성공한 뒤 아들 차수열(장동윤 분)의 아내 이정연(김보라 분)을 찾아가는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 차수열은 정이신을 향해 "마음에 안 들고 불편하면 죽이고 봅니까? 내 가족은 내가 지킨다. 두 번 다시 좋은 말로 안 한다"며 단호하게 경고했다. 이에 정이신은 도발하며 "이정연 씨? 내 존재가 알려줘도 네 옆에 있어줄까?"라고 반격했다.또한 차수열은 최중호(조성하)를 통해 연쇄 살인범의 유력 용의자 서구완(박민재 분)과 관련된 사건 정보를 확인했고, 공장에서 박민재를 만나 몸싸움을 벌였다. 박민재는 "그 사마귀보다 사마귀 아들이 더 궁금하다"며 차수열을 자극해 두 사람의 갈등은 극도로 고조됐다.결국 정이신은 경찰을 속이고 탈출에 성공했다. 경찰에게 무언가를 먹인 후 의식을 잃게 한 뒤 경찰의 옷과 신발을 착용해 현장을 빠져나온 것. 곧바로 정이신은 차수열의 아내이자 며느리인 이정연을 찾아가 "안녕"라고 인사해 극의 긴장감을 불러일으켰다.한편 '사마귀: 살인자 외출'은 연쇄살인마 엄마와 형사 아들의 공조수사를 그린 고밀도 범죄 스릴러다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr