고현정, '백설공주' 마녀 실사화인가 ('사마귀')

사진제공=SBS

고현정이 '백설공주' 마녀를 연상케 하는 비주얼로 시선을 사로잡는다.지난 12일 방송된 SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 3회가 안방극장을 발칵 뒤집었다. 지금껏 세상에 드러나지 않았던 연쇄살인마 ‘사마귀’ 정이신(고현정 분)의 첫 번째 살인 진실이 밝혀진 것. 엄마 정이신의 충격적 과거, 이를 안 형사 아들 차수열(장동윤 분)의 절규가 시청자 심장을 철렁 내려앉게 했다.세 번째 ‘사마귀’ 모방살인이 발생한 가운데, 차수열은 범인의 흔적을 쫓는 과정에서 자신의 어린 시절 기억과 마주했다. 그리고 또 다른 시체, 범인이 남긴 메시지를 발견했다. 모두 범인이 의도한 대로였다. 나아가 범인은 차수열을 정이신의 첫 번째 살인 현장으로 이끌었다. 정이신의 첫 번째 살인 대상은 자신과 아들 차수열에게 무자비하게 폭력을 휘두르던 남편이었다.이런 가운데 13일 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작진이 4회 본방송을 앞두고 과거 정이신과 최중호(조성하 분)가 스쳐간 순간을 공개했다. 이 장면은 연쇄살인마 정이신이 ‘사마귀’라는 별칭으로 불리게 된 이유, 이후 몇몇 사람들에게 추앙을 받게 된 이유 등과 연관이 있다고 해 주목된다.공개된 사진은 과거 경찰에 체포되기 전 정이신의 모습을 포착한 것으로 보인다. 사진 속 정이신은 무언가를 뚫어지게 바라보며 사과를 와그작 베어 물고 있다. 그녀의 말갛고 깨끗한 얼굴, 까맣고 긴 머리, 새빨간 사과가 강렬한 색채 대비를 이루며 시선을 강탈한다. 동시에 의미심장한 눈빛과 표정으로 지켜보는 것이 무엇일지 호기심을 자극한다.다음 사진에서 정이신의 시선이 닿은 곳에 누가 있는지 드러난다. 경찰 최중호이다. 정이신은 최중호에게 자신의 죄를 자백하고, 아들 차수열을 지켜봐 달라고 부탁했다. 정이신과 최중호, 차수열까지 세 사람의 복잡 미묘한 관계가 시작된 지점이라는 것을 예측할 수 있다.이와 관련해 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작진은 “4회에서는 정이신의 과거를 통해 그녀가 왜 ‘사마귀’라 불리게 됐는지, 왜 몇몇 사람들이 그녀를 추앙하게 됐는지 밝혀진다”며 “강렬한 캐릭터를 더 강렬하게 만드는 고현정의 압도적인 화면 장악력과 존재감, 스토리의 설득력과 극의 몰입도를 높여주는 조성하의 탄탄한 연기력이 빛날 것이다. 많은 기대 부탁드린다”라고 전했다.‘사마귀: 살인자의 외출’ 4회는 이날 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr