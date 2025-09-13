'47세 미혼' 전현무, 끝내 숨겨온 속내 밝혔다…고민 내뱉었는데, "기억 안나" ('전참시')

사진=텐아시아DB

1977년생 미혼인 전현무가 최면을 통해 최대 고민을 밝혔다.13일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 ‘전참시’) 364회에서는 머글들을 홀리는 마술사 최현우의 눈을 뗄 수 없는 하루가 그려진다.이날 방송에서는 ‘대마술사’ 최현우의 마술이 스튜디오와 시청자들의 이목을 사로잡을 예정이다. 그는 영어단어를 이용한 마술부터 핸드폰과 와이파이 리스트를 활용한 특별한 마술까지 선보이는데. 눈으로 보고도 믿기 힘든 놀라운 퍼포먼스에 스튜디오는 경악을 금치 못했다고. 사람의 마음을 읽는 수준을 넘어 전자기기마저 홀려버리는 그의 퍼포먼스는 본방송에서 공개될 예정이다.최현우의 최면 실력도 공개된다. 마술사 본업뿐만 아니라 최면 자격증까지 보유하고 있다는 그는 직접 반려견 팡이를 대상으로 최면을 시도하며 보는 이들의 흥미를 더할 전망이다. 사람이 아닌 동물에게도 최면이 통할까 반신반의한 가운데 과연 최현우의 최면 실력은 어땠을지 호기심을 자극한다.프로 불신러 전현무가 최면에 도전한다. 최현우의 최면 마술쇼 '아판타시아' 공연장을 방문한 그는 대기실에서 최현우를 만나 ‘나는 최면에 절대 걸리지 않을 거다’라며 확신하지만, 최면 전문가의 손길로 손쉽게 최면에 걸리며 웃음을 유발한다.이어 최면에 걸린 전현무가 무의식중 솔직한 속마음을 말하며 모두를 놀라게 한다. 정작 전현무 본인은 기억도 안 날뿐더러 최면에 걸린 화면 속 자신을 보고 믿기 힘들다는 반응을 보였다고. 이때 ‘요즘 최대 고민이 뭐냐’ 물어보는 최면가의 말에 대한 전현무의 답변이 모두를 폭소케 했다고. 스튜디오를 쇼크와 웃음으로 물들인 ‘프로 불신러’ 전현무의 최면 체험기에 궁금증이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr