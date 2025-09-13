사진 = 고아라 인스타그램

고아라가 양갈래 땋은 헤어와 바람에 흩날린 내추럴 웨이브로 내추럴한 일상을 선보였다.고아라는 인스타그램에 카메라 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에는 실내 공간에서 블랙 레더 캡을 깊게 눌러쓴 채 카메라를 응시하는 고아라의 클로즈업이 담겼다. 넥라인에 레터링 포인트가 들어간 블랙 티셔츠와 두 갈래로 땋은 머리가 시크한 분위기를 만든다.또 다른 컷에서 고아라는 야외 골목을 배경으로 긴 웨이브 헤어가 바람에 흩날리며 내추럴한 무드를 뽐냈다. 이어진 컷에서 고아라는 그레이 캡을 쓰고 브이 포즈를 취한 근접 샷을 선보였다. 맑은 피부 결과 얇은 체인 네크리스, 미니 링이 은은한 포인트를 더한다.게시물에는 "레전드사건 언니가너무아름다움", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "대한국의 대표적 미녀", "피부 완전 좋아요" 등의 댓글이 달렸다.한편 1990년생으로 35세인 고아라는 지난 6일 종영한 티빙 오리지널 '춘화연애담'에서 주연을 맡았다. 해당 작품은 지난달 공개된 19금 드라마로 당초 화리 공주 역은 고아성이 캐스팅됐으나 부상으로 하차하면서 고아라가 합류했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr