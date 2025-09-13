나나, 가슴에 벨트만 둘렀네…헐벗은 남자들 속 파격 노출

가수 나나(NANA)가 전신 타투를 지운 뒤 파격적인 비주얼을 선보였다.지난 12일 나나는 첫 번째 솔로 앨범 ‘Seventh Heaven 16’ 타이틀곡 ‘GOD’ 뮤직비디오 두 번째 티저 영상을 공개했다.이번에 공개된 두 번째 티저영상은 속박에서 벗어난 듯 자유롭고 역동적인 움직임으로 새로운 시작을 앞둔 나나의 과감한 행보를 상징적으로 보여준다.나나는 두 번째 티저 영상을 통해 화려하면서도 파격적인 비주얼로 시선을 사로잡았다. 나나는 두꺼운 벨트를 연상케 하는 튜브톱만 가슴에 두르고 핑크색 긴머리로 충격을 안겼다. 나나의 주변에는 눈을 가리고 상의를 탈의한 남자 댄서들이 주위를 둘러싸고 있다. 이번 영상에는 타이틀곡 ‘GOD’ 멜로디의 일부가 삽입됐다.나나의 첫 솔로 앨범 ‘Seventh Heaven 16’은 일곱개의 계층 중 가장 높은 단계인 ‘최고의 행복’을 의미하며, 여기에 나나의 16년의 궤적을 담아낸 특별한 앨범명이다.이번 앨범은 데뷔 16주년을 기념해 ‘현재의 나나’가 느끼는 솔직한 감정과 앞으로의 새로운 길에 대한 기대를 담아냈다. 발매일을 자신의 생일에 맞췄고, 어머니의 해(1968년)를 기념한 타투 ‘1968’을 공개했다.나나의 첫 솔로 앨범 ‘Seventh Heaven 16' 음원은 14일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 공개된다. 타이틀곡 ‘GOD’ 뮤직비디오는 나나 공식 유튜브 채널에서 선공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr