'54세' 이영애, ♥남편 재산 2조원이라더니…"학부모 모임서 밥값 많이 내" ('불후')

배우 이영애(54)가 쌍둥이 자녀를 둔 학부모의 일상을 공개한다.13일 오후 6시 5분 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’)에서는 '배우 이영애, 불후의 명작' 편이 공개된다.15세 쌍둥이 남매를 둔 이영애는 엄마로서의 일상을 공개해 관심을 끈다. 학부모 모임도 참여한다는 이영애는 “평상시는 꾸밀 일이 없어서 털털하게 가는데, 딸이 위아래로 훑어보면서 ‘이렇게 가려고 하냐’라고 지적해서 미용실에 들른 적 있다”며 귀여운 일화를 공개해 웃음을 자아낸다.이에 MC 신동엽이 “모임에서 학부모들이 어려워 하지는 않냐”고 묻자, 이영애는 “그러지 않으려고 더 신경 쓴다. 밥값을 많이 내거나, 편안하게 다가가려고 노력한다”며 학부모 이영애의 인간적인 모습으로 공감을 산다.이영애는 피부 관리 비법은 물론 최근 관심 있는 아이돌 그룹까지 귀띔해 모두를 솔깃하게 한다. 이영애는 자신만의 피부 관리법에 대해 “개인적으로 연락 주시면 (피부 관리 비법을) 알려주겠다”라고 능청스럽게 운을 떼더니 “모든 걸 아래 쪽에서 위 쪽으로 올린다”라며 리프팅 마사지 법을 선보여 모두를 리프팅 삼매경으로 만들어버린다.최근 관심 있는 아이돌이 있냐는 질문에는 “투모로우바이투게더(TXT)와 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)를 좋아한다”고 수줍게 답해 모두를 놀라게 한다.이날 6팀의 아티스트들은 단 한 팀도 이영애를 만나본 적이 없다며 “실물 얼른 보고 싶다”라고 잔뜩 기대감을 드러낸다. 심지어 홍경민은 “아내가 이영애 편이라고 말하니까 보러 오고 싶다고 하더라”며 평소 자신의 방송 출연에 관심이 없던 아내의 변심에 씁쓸함을 토로해 웃음을 자아낸다.이번 ‘배우 이영애, 불후의 명작’ 편은 이영애의 작품부터 일상 이야기와 함께 각 장르를 대표하는 홍경민, 차지연&김다현, 육중완밴드, 포레스텔라, W24, STAYC 등 여섯 팀이 출격해 이영애의 필모그래피 속 이야기가 담긴 노래들로 무대를 장식한다.한편, 이영애는 2009년에 20살 연상 사업가 정호영 씨와 결혼, 2011년 쌍둥이 남매를 낳았다. 정호영 전 회장은 1951년생으로 미국 일리노이공과대학원을 졸업하고 미국 IT계 회사에서 근무했다. 1980년대 후반부터 한국 통신 벤처기업을 설립했으며, 방위산업업체인 한국레이컴 회장직을 맡기도 했다. 재산 규모는 2조원에 달하는 것으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr