사진 제공=골드더스트엔터테인먼트

걸그룹 BEWAVE(비웨이브) 멤버 제나가 정식 MC로 발탁됐다.12일 오전 소속사 골드더스트엔터테인먼트는 "제나가 KFN TV(전 국방TV) '전군노래자랑 시즌2'의 고정 MC로 발탁됐다. 이번 주부터 박군과 함께 진행을 맡아 다채로운 매력을 뽐낼 예정이다"고 전했다.매주 금요일 저녁 7시 30분 방송되는 '전군노래자랑'은 대한민국 국군 장병들의 넘치는 끼와 흥, 열정을 담은 무대를 선보이는 예능 프로그램으로 군 생활의 의미와 동기를 부여하고 군과 가족 간의 연결고리를 강화하며 뜨거운 호응을 얻고 있다.앞서 스페셜 MC로 활동하며 안정적인 진행 능력과 상큼 발랄한 매력을 보여준 제나는 '트로트 특전사' 박군과 함께 호흡을 맞추며 군 장병과 가족들에게 즐거움을 전할 계획이다.제나가 소속된 걸그룹 BEWAVE(비웨이브)는 지난 7월 스페인에서 열린 세계적인 음악 축제 '라 마르 드 무지카스(La Mar de Músicas)'에 출연했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr