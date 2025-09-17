가수 이현/사진제공=빅히트뮤직

가수 이현이 래퍼 지코의 '아무노래' 이후로 전세계 숏폼을 물들인 '챌린지' 문화에 대해 쓴소리를 뱉었다.이현은 지난 12일 서울 용산구에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 세 번째 미니 앨범 'A(E)END'(앤드)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.MZ세대를 겨냥하기 위해 챌린지 계획이 없냔 질문에 이현은 "이제 챌린지는 신선하지 않은 느낌이다. 비슷한 콘텐츠가 너무 많다. 노력 대비 가성비가 좋지 않단 생각이 든다"고 답했다.그는 "남들이 안 하는 부류의 괜찮은 아이디어가 생기면 하고 싶은 생각은 있다"면서도 "그걸 위해 편곡을 다시 하기엔 일이 너무 커진다"며 아쉬움을 드러냈다.이현은 2021년 7월 발표한 싱글 '바닷속의 달' 이후 4년 만에 미니 3집 'A(E)END'로 복귀를 알렸다. 음반으로는 2011년 미니 2집 '내꺼중에 최고' 이후 14년 7개월 만이다. 'A(E)ND'에는 타이틀 곡 '이즘에서 널' 등 관계의 시작과 끝에 대한 여섯 곡이 담겼다. 이현은 6곡 중 총 5곡의 작사에 참여했다.한편, 이현의 미니 3집 'A(E)END'는 16일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr