방탄소년단의 리더 RM이 선한 영향력을 행사했다.12일 RM은 자신의 생일을 맞이해 서울아산병원에 후원금 1억 원, 고려대 의료원에 발전기금 1억 원을 기부했다.RM은 "생일을 맞아 의미 있는 일을 하고 싶어 후원을 결심했다"며 "경제적인 어려움으로 고통받는 환자들에게 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.한편 지난 4일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 2020년 8월 21일 하이브(의장 방시혁) 레이블즈 유튜브 채널을 통해 전 세계 동시 공개된 디지털 싱글 '다이너마이트(Dynamite)' 뮤직비디오가 이날 오전 9시16분께 유튜브 조회 수 20억 회를 넘었다. 이로써 '다이너마이트'는 방탄소년단 뮤직비디오 가운데 처음으로 20억 뷰 고지에 도달했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr