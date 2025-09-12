사진=김지혜 SNS

최근 쌍둥이를 출산한 그룹 캣츠 출신 김지혜가 안타까운 남매의 상황을 알렸다.김지혜는 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "저는 괜찮은데 아가들이 둘 다 니큐(신생아 중환자실)에 들어가 있고 호흡도 안 되고 분유도 먹지 못해 링겔로 영양을 공급해 주고 있다"며 쌍둥이의 안타까운 상황을 전했다.이어 김지혜는 "건강해질 수 있게 많은 기도 부탁드린다"면서 "우리 둥이들 힘내자, 엄마가 여기 있어"라며 애끓는 심정을 토로했다.앞서 김지혜의 남편은 지난 8일 "갑작스럽게 오늘 새벽 3시 30분경에 양수가 터지고 피가 흘러서 급하게 응급실을 방문했는데 이미 분만이 많이 진행된 상태여서 제왕절개를 급하게 시행할 것 같다"며 김지혜가 출산일을 며칠 앞두고 분만실에 들어간 사진을 공유했었다. 이후 남편은 "아내는 무사하고 쌍둥이들은 중환자실에 있다"며 상황을 전했었다.한편 2007년 캣츠로 데뷔한 김지혜는 2019년 그룹 파란 출신 최성욱(에이스)과 결혼했다. 그는 결혼 6년 만에 시험관에 성공하면서 많은 이들의 축하를 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr