심현섭, ♥아내 집 비운 사이 사고쳤다…주변 우려에도 "옛날과 양상 달라"('사랑꾼')

사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼'에서 심현섭이 아내 영림이 없는 신혼집에서 절친 '하이볼 브라더스'와 축하 파티를 열어 긴장감을 자아낸다.15일 방송될 '조선의 사랑꾼'에서는 '울산 신랑' 심현섭이 울산의 한 방송에서 단독 MC를 맡게 된 경사를 전한다. 이에 심현섭의 연애 시절 다툼의 원인이 되기도 했었던 '하이볼 사건'의 주인공들, '하이볼 브라더스'가 울산 신혼집에서 다시 뭉쳤다. VCR로 상황을 지켜보던 황보라는 "제일 싫은 게, 아내 허락 없이 친구들 끌고 와서 술판 벌이는 것"이라며 분노했다.신혼집에서 하이볼 제조에 죽이 척척 맞는 하이볼 브라더스의 모습에 '조선의 사랑꾼' 제작진은 "영림 씨에게 미리 이야기를 하는 게 낫지 않겠냐"며 우려의 한 마디를 건넸다. 그러나 심현섭은 "옛날하고 양상(?)이 다르다"면서 단호히 고개를 저었다. 그는 "영림이 들어오면 현관문 소리가 나고 들어올 거다"라며 영림이 집에 들어오자마자 건배사를 외치자고 제안했다. 때마침 현관문 여는 소리가 들리고, 퇴근한 정영림의 실루엣이 공개돼 긴장감을 자아냈다. 과연 정영림과 마주한 하이볼 브라더스의 운명은 어떻게 됐을지, 본 방송에서 공개된다.울산에서 취직에 성공한 심현섭의 첫 녹화 현장부터, 하이볼 브라더스와의 긴장감 넘치는 축하파티까지 오는 15일 오후 10시 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr