'4혼' 박영규, 이혼 위자료만 3번 줬다더니…"재산 많이 없어져, 뒷말 없이 헤어졌다" ('옥문아')

텐아시아 DB

4번 결혼한 배우 박영규가 3번의 이혼에 대한 위자료를 밝혔다.지난 11일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서는 박영규가 게스트로 출연했다.이날 박영규는 김종국이 49세에 초혼을 한다는 소식에 "난 49살에 두 번째 결혼했다"고 밝혔다. 그러면서 "내가 조언할 건 없다. 내가 살아온 인생이 자랑스러운 게 아니다. 헤어질 때 비겁하지 않게 줄 거 다 주고 깨끗하게 뒷말 없게 하고 헤어졌다"고 말했다. 또 "혹시 벌어둔 돈 많이 있으면 그거 아끼지 말고 그냥 써"라고 해 웃음을 자아냈다.위자료를 세 번 준거냐는 질문에 박영규는 "물론 그런 것 때문에 벌어둔 돈이 많이 없어지긴 했다. 그런데 그거 이상 벌더라. 사람이 비겁하지 않게 돈을 쓰면 그만큼 대가가 온다"고 말했다.2019년 25세 연하 아내와 네 번째 결혼을 한 박영규. 그는 최근 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')를 통해 아내의 얼굴을 최초로 공개하기도 했다. 결혼 생활을 최초 공개해 화제를 모았다.그는 1년간의 설득 끝에 출연했다며 "내가 이 여자하고 네 번째 이혼할 게 아니면 화끈하게 보여주자 싶었다. 이걸 통해 다시는 이혼할 일 없도록 국민들에게 선포한다는 의미였다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr