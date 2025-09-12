이미지 크게보기 사진 = SBS Life '안목의 여왕 김남주'

배우 김남주가 '169cm·47kg' 유지 비결을 공개했다.11일 SBS Life 예능 프로그램 '안목의 여왕 김남주'에서 김남주는 자신만의 다이어트 비법을 밝혔다.이날 방송에서 김남주는 "퍼질러 있다가 한주 독하게 관리한다"며 평소 자유롭게 먹고 쉬다가, 특정 기간 동안 집중적으로 관리하는 방식을 선호한다고 얘기했다.김남주는 평소 다이어트 철학에 대해 "계쏙 평생 꼿꼿한 자세로 몸에 좋은 것만 먹고살 수는 없다"며 "몸에 나쁜 것도 먹고 싶다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.앞서 김남주는 방송에서 '1달간 5kg' 감량한 원푸드 다이어트 방법도 공개해 화제를 모았다. 그는 "5kg 정도 뺐다. 그럴 때 뿌듯하다. 촬영장 가면 첫 번째 시청자가 스태프인데 스태프 표정 보면 안다. 표정이 안 좋으면 자괴감이 들고, 자신이 싫어진다"며 철저한 자기 관리 면모를 드러냈다.5kg를 감량한 메뉴는 데친 닭 가슴살과 양파 볶음이었다. 김남주는 "나는 이걸 한 달도 먹어봤다. 질린다. 먹고살기 위해 굶는다"고 다이어트 고충을 토로한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr