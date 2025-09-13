[종합] '5형제맘' 정주리, 넷째 퇴행에 눈물…오은영 "엄마가 더 걱정된다" ('금쪽같은')

이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내새끼'

이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내새끼'

'5형제맘' 개그우먼 정주리가 육아 고민을 털어놓으며 눈물을 흘렸다.12일 방송된 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내새끼'에서는 개그우먼 정주리의 금쪽같은 5형제 전투 육아' 사연이 공개됐다.이날 방송에는 연예계 대표 다산의 여왕이자, 무려 아들만 다섯인 개그우먼 정주리가 출연해 11세 첫째부터 이제 막 8개월 된 막내까지. 5명의 아이들과 함께 하는 일상을 전했다.특히 넷째 아들은 TV를 볼 때에도 자신의 손을 계속 핥았고, 급기야 제작진의 손까지 핥았다. 습관을 계속해서 멈추지 못하는 모습을 보였던 것.이에 정주리는 "다섯 째가 태어나고, 막내의 쪽쪽이를 뺏어 물거나 그런다"며 유아 퇴행은 아닌지 걱정을 내비쳤다.오은영 박사는 "그럴 수 있다. 넷째에게 다섯째 막내 동생이 태어난 건 하나의 큰 변화였을 거다. 엄마의 관심과 사랑을 위해 그랬을 수 있다"며 "잘 소화할 수 있게 방향 설정을 하는게 관건이다. 엄마인 주리씨는 방치하는 면이 있어야 한다"고 설명했다.이어 오 박사는 "수용과 허용은 다르다. 안되는 건 안된다고 단호하게 말을 해야 한다"고 조언했다. 또 "아이들보다 걱정되는 건 주리씨다. 타인이 나를 바라보고 평가하는 것에 과도하고 예민하게 신경 쓰는 경향이 있다"고 말했다.문장 완성 검사에서도 정주리는 "나는 원래 성격이 남한테 싫은 소리를 못하고 어떤 상황에서도 내가 손해 보는 게 맞다고 생각하고 참는다. 아이들한테도 싫은 소리를 못한다"고 답했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr