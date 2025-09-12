잼 엔터테인먼트 제공

조정석이 전국투어 콘서트를 개최한다.조정석의 첫 번째 전국투어 콘서트 '조정석 쇼: 사이드 비'(CHO JUNG SEOK SHOW: SIDE B)가 오는 11월 부산을 시작으로 총 5개 도시에서 진행된다.조정석 소속사 잼 엔터테인먼트는 12일 오후 공식 SNS 등지를 통해 투어 예정지가 추가된 포스터 이미지를 공개했다.이번 투어 부제인 'SIDE B'는 '익숙함 너머 또 다른 나'를 뜻한다. 배우로서의 모습인 'SIDE A'부터 싱어송라이터의 모습인 'SIDE B'까지, 아티스트 조정석의 다양한 매력을 선보인다.조정석의 첫 번째 전국투어 '조정석 쇼: 사이드 비'는 △11월 22~23일 부산 △11월 29~30일 대전 △12월 6~7일 서울 △ 12월 20~21일 대구 △12월 27일~28일 성남 등 일정을 확정, 5개 도시에서 총 10회 공연으로 펼쳐진다. 여기에 '앤드 모어'(AND MORE)라는 문구가 더해져 추가 개최지에 대한 기대가 모아진다.조정석은 앞서 2022년 서울 블루스퀘어 마스터카드홀에서 '조정석 SHOW'를 개최, 팬들의 뜨거운 성원을 한 몸에 받았다. 이후 약 3년여 만에 전국투어로 돌아오는 만큼 이번 공연은 싱어송라이터 조정석의 진면모를 볼 수 있을 것으로 기대를 모은다.조정석의 첫 번째 전국투어 '조정석 SHOW: SIDE B' 공연 티켓은 오는 17일 오후 1시 티켓 예매 사이트 NOL티켓과 티켓링크를 통해 오픈된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr