'44세' 김준현, 검도 선수 출신이라더니…세계 챔피언에게 인정 받았다 ('맛녀석')

사진=텐아시아DB

김준현이 녹슬지 않는 운동 신경을 뽐낸다.12일 방송되는 코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'에서는 밤 9시부터 본격적인 먹방이 펼쳐지는 ‘야식 특집 - 위장 야근’ 에피소드가 공개된다.멤버들은 각자의 최애 야식 맛집에서 음식을 직접 픽업해 즐길 수 있지만, 밤 9시까지 공복을 유지해야 하는 규칙이 적용된다. 제작진은 야식을 더 맛있게 즐기는 방법으로 김해준의 맛팁을 참고해 공복 복싱 레슨을 준비한다.이날 복싱 코치는 1987년 세계 복싱협회(WBA) 슈퍼미들급 챔피언 박종팔로 기본기부터 스파링까지 속성 레슨을 진행한다. 박종팔은 복싱의 기본은 줄넘기라고 말하며 멤버들에게 줄넘기 테스트를 시킨다.그러나 황제성은 2개를 넘지 못했고, 문세윤은 계속된 재도전 끝에 최고 기록 8개를 갱신했다. 반면 검도 선수 출신 김준현은 의외로 안정적인 모습을 보이며 2단 뛰기까지 성공해 모두를 놀라게 한다. 더 나아가 문세윤과의 스파링에서는 백스텝으로 공격을 피하는가 하면 가벼운 몸놀림으로 상대를 압박해 예민한 운동신경을 자랑한다.박종팔도 인정한 김준현의 운동 실력은 이날 오후 8시 방송되는 'THE 맛있는 녀석들'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr