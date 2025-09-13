사진=''TOKYO TAXI'' Film Partners

지난 3월 공개된 넷플릭스 '폭싹 속았수다'에서 아이유의 남자친구 역을 맡아 인기를 높인 배우 이준영이 새 작품에서는 아오이 유우와 신비로운 케미스트리를 선보였다.12일 이준영이 출연하는 일본 영화 '도쿄택시(TOKYOタクシー)'의 스틸이 공개됐다. 공개된 이미지는 어둠 속 한줄기 조명 아래 이준영과 아오이 유우의 투샷을 담고 있어 단번에 시선을 압도했다. 이준영은 아오이 유우와 뜨거운 시선을 나누며 춤을 추는 모습으로, 특유의 깊고 진한 눈빛이 '도쿄택시'를 통해 보여줄 색다른 매력에 기대감을 높였다.일본 영화계의 거장 야마다 요지 감독의 91번째 작품 '도쿄택시'는 2022년 일본에서 큰 인기를 끈 프랑스 영화 '파리택시'를 원작으로 하는 작품이다. 시대의 흐름과 함께 변해가는 도쿄를 배경으로 삶의 끝자락에서 마주한 인생의 회한과 화해, 기적 같은 순간을 그려낸 감동의 휴먼 드라마다.'도쿄택시'에는 일본 대표 톱스타 기무라 타쿠야, 바이쇼 치에코, 아오이 유우, 사코다 타카야 등이 출연한다. 여기에 한국을 대표하는 배우로 이준영이 핵심 배역으로 합류하면서 글로벌 팬들의 더욱 뜨거운 관심이 집중되고 있다.'도쿄택시'로 일본 영화계에 데뷔하는 이준영은 극 중 주인공 스미레(바이쇼 치에코)의 젊은 시절 첫사랑 김영기 역을 맡았다. 젊은 스미레 역할의 아오이 유우와 깊은 감정선의 호흡을 펼치며 '글로벌 대세' 배우다운 임팩트 있는 열연으로 관객들의 이목을 사로잡을 전망이다.야마다 요지 감독은 '남자는 괴로워', '무사의 체통', '동경가족', '황혼의 사무라이', '가족은 괴로워' 시리즈 등 수많은 작품을 연출하며 오랜 세월 일본 영화계를 지탱하고 있다. 특히 기무라 타쿠야와는 '무사의 체통' 이후 19년 만의 재회로, 현지 팬들의 폭발적인 관심을 끌고 있다.이준영이 출연하는 영화 '도쿄택시'는 11월 21일 일본 전국 개봉을 앞두고 있다. 그는 오는 22일 첫 번째 미니 앨범 '라스트 댄스(LAST DANCE)'를 발매하고 화려한 가요계 귀환을 알린다. 더블 타이틀곡은 '바운스(Bounce)'와 '그대 내게 왜 이러나요'로, 더 깊어진 감성과 매력으로 올가을 글로벌 리스너들의 마음을 사로잡을 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr