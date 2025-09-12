사진=지드래곤 관계자 SNS

가수 지드래곤이 월드투어 중 근황을 전했다.12일 지드래곤의 관계자가 운영하는 것으로 알려진 인스타그램에는 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진들을 게재됐다.공개된 사진들 속에는 지드래곤이 잠옷 차림으로 자신이 머물고 있는 공간을 소개하는가 하면 스케줄 속 전시를 관람하는 등 일상이 기록된 모습. 특히 옥상으로 보이는 공간에는 은빛 대형 싱크대가 마련되어 있는 듯 투어 중 럭셔리한 곳에서 머물고 있음을 인증했다.한편 지드래곤은 오는 11월 1일과 2일, 양일간 타이베이에서 앙코르 콘서트를 개최한 후 8일 베트남 하노이를 찾아 공연을 이어간다. 이에 더해 'AND MORE'로 추가 공연을 예고하는 등 세 번째 월드투어의 4차 플랜을 알려 팬들을 설레게 만들었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr