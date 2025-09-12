'김윤주♥' 권정열, 잘생겨진 이유 있었네…"대기실서 괄사하고 있더라" ('더시즌즈')

사진=텐아시아DB

옥상달빛 김윤주가 남편인 10cm 권정열이 대기실에서 괄사를 하는 자기 관리 면모가 공개됐다.12일 방송되는 KBS2 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’에서는 가수 김필, 웬디(WENDY), 빅나티(BIG Naughty), 밴드 터치드(TOUCHED)가 출연한다.지난주 호평 속에 첫 방송을 마친 십센치(10CM)는 한결 편안하고 능숙한 모습으로 프로그램을 이끈다. 저마다 뚜렷한 색깔과 매력을 가진 아티스트들이 총출동한 가운데 십센치는 이들과 친근하게 소통하고 함께 무대를 꾸미며 다채로운 재미를 더한다.김필과 십센치는 각종 무대 및 페스티벌에서 자주 만났음에도 그동안 가까워지지 못했던 사연을 밝히며 “토크 시간의 목표는 친해지는 것”이라고 선언한다. 특히 MBTI의 ‘I 성향’이라고 밝힌 김필은 십센치를 향해 “정열이 형”이라고 다정하게 부르며 뜻밖의 케미를 예고해 웃음을 자아낸다. 김필은 십센치와 함께 기타를 연주하고 하모니를 맞추며 어디서도 볼 수 없는 무대를 꾸미는데, 관객들의 탄성을 자아낸 두 사람의 무대에 기대감이 집중된다.웬디는 다양한 영상에서 남다른 끼를 표출해 온 십센치를 위해 ‘간드러지는 귀여움’을 전수한다. 웬디는 귀여움을 극대화하는 창법과 함께 골반을 활용하는 포인트 안무를 직접 가르쳐주며 십센치의 혼을 쏙 빼놓는다. 웬디는 능수능란하게 토크를 이끌어가는 십센치에게 “최고의 MC”라고 극찬하며 크게 감탄하는데, 과연 웬디를 흐뭇하게 만든 십센치의 탁월한 진행 멘트는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.빅나티는 ‘더 시즌즈’의 새 MC로 발탁된 십센치를 향해 “존경심이 솟구친다”면서도 “오늘 대기실에서 무게 잡고 괄사를 하고 계시더라”라는 멘트로 20살 나이 차를 뛰어넘는 ‘찐친 모먼트’를 보여준다. 십센치는 빅나티가 명절에 한우를 선물한 사실을 밝히며 고마움을 전하고, 빅나티는 “한우보다 몇 배 비싼 상품권을 보내주신다”며 훈훈한 미담을 이어간다. 이어 빅나티는 십센치를 보며 “이렇게는 살고 싶지 않다”고 다짐했던 반전 사연까지 털어놓으며 현장 분위기를 웃음으로 물들인다.터치드 윤민은 과거 입시곡으로 센치한 하하의 ‘찹쌀떡’을 불렀다는 사실을 공개하며, 십센치가 ‘터치드의 은인이자 아버지’로 등극한 특별한 이유를 전한다. 이어 윤민은 전 세계적 인기를 모은 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 ‘Golden(골든)’을 커버하며 “골든까진 안 되지만 쇠맛 나는 실버로 록 버전을 선보이겠다”는 재치 있는 멘트와 폭발적인 가창력을 드러냈다는 후문. 십센치가 “실버보다 훨씬 강력한 다이아몬드”라며 극찬을 쏟아낸 터치드의 화끈한 무대는 이날 본방송을 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr