트로트 가수 강진과 나상도가 박원숙의 남해 하우스에 찾아온다.오는 15일 방송하는 KBS2 <박원숙의 같이 삽시다>에는 연하남 상도의 미혼 소식에 누나들의 관심이 폭발하는데. 반대에게 끌린다는 나상도의 짝을 찾아주기 위해 MBTI 도사 김영란이 그에게 딱 맞는 배우자의 성향을 추천해 주는 등 이상형 토크로 열을 올린다.트롯 신사 강진과 나상도 사이에 불꽃 튀는 여심 쟁탈전이 펼쳐진다. 강진이 <땡벌>의 성공 이후 임영웅, 영탁 등 후배들에게 용돈을 챙겨줬다며 선배 모먼트를 뽐내자 나상도는 <미스터트롯2>이후 수입이 40배 이상 늘었다고 고백한다. 또한, 아르바이트를 전전하던 무명 시절을 지나 이젠 "고향 남해에 '나상도 마을'이 생겼다"며 존재감을 어필한다. 더불어 나상도가 누님들을 위해 생선 가시를 하나하나 발라주는 스윗 연하남 모먼트를 선보이자 이에 질세라 강진도 사랑의 쌈을 싸주며 반격한다. 과연 세 여자의 마음을 사로잡을 남자는 둘 중 누구일까.남해 토박이 나상도의 제안으로 피톤치드 가득한 편백나무 숲에서 건강 상태를 알아본다. 박원숙은 실제 나이보다 20살 이상 젊은 혈관 나이를 기록해 모두를 놀라게 한 반면, 막내 홍진희는 혈관 최고령에 등극한다.이후 편백나무 숲에서 강진과 나상도의 미니 콘서트가 열린다. 옥수수를 마이크 삼아 펼친 생라이브가 한창 무르익던 순간 강진에게 갑작스럽게 전화 한 통이 걸려 오고, 행사비 2배 제안이 전해온다. 강진은 급히 무대를 이탈해 섭외 전화에 몰두하는 행사왕 정신을 보이며 웃음을 자아낸다.트롯 신사 강진&나상도의 여심 공략 대작전은 오는 15일 저녁 8시 30분, KBS2 <박원숙의 같이 삽시다>에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr