사진=류준열 SNS

배우 이동휘와 류준열이 박지성 전 축구 국가대표 선수를 만났다.류준열은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "맨유 비대위"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 류준열이 이동휘와 함께 박지성 전 선수를 중앙에 두고 붉은색과 푸른색 유니폼을 각자 든 뒤 미소를 보이고 있다. 이동휘 역시 자신의 SNS에 해당 사진을 업로드하면서 "영광"이라고 언급했다.앞서 류준열은 그룹 걸스데이 멤버 혜리와 결별 소식이 알려진 후 며칠 지나지 않아 배우 한소희와 지난해 3월 열애설이 터졌다. 류준열과 한소희는 다음날 바로 교제를 인정했으나 약 15일 뒤 결별을 알렸다. 이동휘는 지난해 11월, 모델 겸 배우 정호연과 무려 9년 연애의 마침표를 찍었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr