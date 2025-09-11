수지, 감정 결여된 상태…"깜찍보단 끔찍한 편"('다 이루어질지니')

사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'가 김우빈과 수지의 달콤 살벌한 로맨스를 예고한다.10월 3일 추석을 앞두고 공개되는 '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 아슬아슬한 소원 내기가 기상천외한 스토리를 기대케 한다. 무엇보다 9년 만에 재회한 로코 치트키 김우빈과 수지의 조합에 관심이 쏠리고 있다.그런 가운데 지니와 가영으로 변신한 김우빈, 수지의 모습이 공개됐다. 이날 공개된 로맨스 스틸에는 지니와 가영의 반전 매력이 담겨 있다. 먼저 램프의 정령인 사탄 지니는 신비롭고도 카리스마 넘치는 눈빛으로 강렬한 임팩트를 남긴다. 그러나 이내 그의 새로운 모습이 드러난다. 어쩐 일인지 일바지에 장화, 엉덩이 방석까지 무장한 채 논바닥에 털썩 주저앉은 지니. 사탄의 포스는 온데간데없이 코믹한 모습이 궁금증을 불러일으킨다. 그런가 하면 이상하고 아름다운 사이코패스 가영 또한 범상치 않은 포스를 자랑한다. 감정이 결여된 가영은 색채 없는 표정에도 그저 아름답지만, 곧 가래떡을 앞에 두고 식칼을 번쩍 든 엽기적인 모습으로 반전 매력을 선사해 호기심을 자극한다.이처럼 독보적인 존재감의 지니와 가영이 만나자 예상치 못한 케미스트리가 일어난다. 사탄 지니가 정령의 아우라를 풍기며 등장해도 가영은 동요 없이 조식에만 집중한다. 소원으로 인간을 타락시키려는 사탄 지니는 가영의 곁을 알짱대지만 어쩐지 사이코패스 가영은 넘을 수 없는 벽인 듯하다. 하지만 또 다른 사진에는 둘 사이의 미묘한 로맨스 텐션이 감지돼 설렘을 자극한다. 서로의 눈빛을 읽을 정도로 가까이 붙어선 지니와 가영. 이들의 관계에 어떤 변화가 일어난 것일지 궁금해진다.색다른 모습을 예고한 김우빈은 램프의 정령 지니를 "한 마디로 정의하기 참 어려운 캐릭터다. 에너지 넘치고 강인하며 잔인하기도 하지만, 때론 하찮고 겁 많으며 가끔 귀엽기도 한 다채로운 매력을 지닌 인물"이라고 소개했다. 이어 "언뜻 보면 사람 같고 사람처럼 행동하지만, 인간이 아닌 정령이기 때문에 행동, 말투, 표정 그리고 체형과 스타일링에서조차 어딘가 조금 다른 느낌을 내고 싶었다"라며 지니를 연기하며 중점에 둔 부분을 짚었다.이제껏 만나본 적 없는 로코 주인공으로 변신한 수지는 "가영은 감정이 결여된 인간으로, 할머니 손에 자라 할머니의 주입식 룰과 루틴을 지켜주며 살아가는 존재"라며 "남들처럼 친절하진 못하고 깜찍보단 끔찍한 편이지만, 룰대로 살아가다 보니 결과적으로 누구보다 바르게 살아가는 인물"이라고 캐릭터에 대해 설명했다. 가영을 연기하는 동안 "감정을 느끼지 않으려고 노력했다라고 전한 그는 가영은 다른 사람이 앞에서 말할 때 공감하기보다 하는 척을 배웠기 때문에 조금은 로봇 같고 차가운, 기계적인 인물이다. 대본을 볼 때 최대한 가영식 사고로 접근하려고 했다"라고 밝혔다.김우빈과 수지의 매혹적인 판타지 로맨틱 코미디 '다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr