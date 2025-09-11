임영웅/ 사진=텐아시아 DB

가수 임영웅이 음악방송 무대에 선다.11일 임영웅의 소속사 물고기뮤직은 "임영웅이 '쇼! 음악중심'과 '인기가요'에 출연해 신곡 무대를 선보일 예정"이라고 전했다.임영웅은 13일 오후 방송되는 MBC '쇼! 음악중심'과 14일 오후 방송되는 SBS '인기가요'에 출연해 신곡 무대를 공개한다.임영웅은 지난달 29일 정규 2집 'IM HERO 2'(아임 히어로 2)를 발표했다. 타이틀곡 '순간을 영원처럼'은 평범한 일상 속에서 서로 미워하지 말고 사랑하며 순간을 영원처럼 살아가자는 메시지를 담은 노래다.임영웅은 10월 인천을 시작으로 2025 전국투어 콘서트 'IM HERO'를 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr