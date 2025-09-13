사진=해리미디어

1996년생 배우 정예서가 더해리미디어와 전속 계약을 맺으며 새로운 출발을 알렸다. 더해리미디어에는 1981년생 고주원과 1999년생 진지희가 소속돼 있다.더해리미디어는 11일 배우 정예서와 전속계약 체결 소식을 알리며 "매력적인 비주얼로 각 캐릭터에 자신만의 색을 입혀 온 정예서가 앞으로도 드라마·영화·OTT·예능 등 다양한 영역에서 한계 없는 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"라며 "정예서의 새로운 시작에 많은 기대와 응원 부탁드린다"고 전했다.유튜브 인기 채널 '짧은 대본', '치즈필름', '없는영화' 등의 웹드라마에 출연해 누적 조회수 3000만뷰 이상을 기록한 정예서는 1020 세대를 중심으로 대중에게 얼굴을 알리기 시작한 배우다. 웹드라마 '내 남사친을 사랑하는 여자', '하이쿠키'를 비롯해 MBC '그 남자의 기억법', KBS2 ''학교 2021', JTBC '닥터 차정숙' 등 안방극장에서도 매력적인 연기를 보여주며 차세대 여배우로 자리매김했다.'학교 2021'에서는 극 중 진지원(조이현 분)의 곁에 머무르며 그를 항상 응원해주고 걱정해주는 친구 이효주 역으로 등장해 인상 깊은 연기를 펼쳤다. 웹드라마를 통해 다양한 역할을 소화한 것은 물론, 뮤직비디오 출연 등 폭넓은 활동으로 쌓아온 빈틈없는 연기내공과 진정성은 이제 정예서에게 대체 불가한 존재감까지 안겨주고 있다.연세대학교 간호학과 출신으로 피겨스케이팅, 첼로연주까지 섭렵하며 '뇌섹녀' 면모까지 갖춘 정예서가 더해리미디어와의 만남을 통해 보여줄 새로운 면모는 무엇일지 대중들의 기대가 높아지고 있다. 특유의 섬세한 연기력과 트렌디한 감각을 지닌 정예서가 앞으로 어떤 작품과 캐릭터로 대중 앞에 설 지 귀추가 주목된다.정예서의 소속사 더해리미디어는 홍콩 알리그룹 산하 종합미디어 기업이다. 최근 한국 미디어 플랫폼 시장에 본격 진출하며 숏폼 드라마 제작 및 플랫폼 론칭을 준비하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr