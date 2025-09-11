알고보니 명문대 법대생 출신…김정현, 동생은 100번 버스 안내양('백번의추억')

배우 김정현이 ‘백번의 추억’에 특별출연한다.JTBC 새 토일드라마 ‘백번의 추억’에 김정현은 귀티 나는 명문 법대생 ‘정현’으로 분해 훈훈한 청춘 감성을 예고한다.‘백번의 추억’은 1980년대, 100번 버스 안내양 영례(김다미 분)와 종희(신예은 분)의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필(허남준 분)을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로드라마다.정현은 장난기 많고 능청스러워 보이지만 친구 동생 영례에게 만큼은 묘하게 따뜻한 인물이다. 그는 영례의 꿈과 현실 사이를 응원하며 곁을 내어주는 ‘키다리 아저씨’ 같은 존재로 극에 따뜻한 온기를 더한다고. 특히 김정현은 특유의 깊은 눈빛을 섬세하게 표현해 보는 이들에게 진한 여운을 남길 전망이다.앞서 김정현은 드라마 KBS ‘다리미 패밀리’, MBC ‘꼭두의 계절’, tvN ‘철인왕후’, 영화 ‘비밀’ 등 다양한 작품을 통해 인지도를 높였다. 그는 매 작품 흡인력 있고 탄탄한 연기로 대중들을 사로잡았다.한편 JTBC ‘백번의 추억’은 오는 13일 밤 9시 30분에 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr