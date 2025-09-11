/ 사진=텐아시아DB
/ 사진=텐아시아DB
tvN STORY ‘각집부부’가 문소리(51), 이향란 모녀의 현실 자매급 티키타카와 ‘에겐 남편’ 김정민의 뮤지컬 본업 모습을 공개한다

‘각집부부’의 지난 1회에서는 배우 문소리, 영화감독 장준환 부부가 출연해 비지(BUSY) 아내와 레이지(LAZY) 남편의 극과 극 일상으로 웃음과 공감을 안겼다. 2회에는 결혼 20년차에 각집 생활 2년차 김정민, 루미코 부부의 한국-일본 장거리 각집 라이프가 공개됐다. 오로지 가족 바라기인 ‘에겐 남편’ 김정민과 세 아들 육아에 하루 120km를 오가는 ‘테토 아내’ 루미코의 반전 일상이 웃음을 선사했다.
'51세' 문소리, ♥장준환 감독과 별거 중이라더니…배우 母에 잔소리 폭격 ('각집부부')
11일 방송되는 3회에서는 또 다른 각집 라이프가 펼쳐진다. 먼저 문소리, 이향란 모녀의 일상이 최초 공개된다. 가족을 위해 평생을 헌신하다 인생 2막으로 배우에 도전한 이향란과 그런 엄마 앞에서 사춘기 딸보다 더 한 잔소리를 퍼붓는 베테랑 배우 문소리의 하루가 펼쳐지는 것. 공개된 예고 영상에서도 자신의 옷을 말없이 빌려 입는 엄마에 한 소리하는 문소리와 이에 지지 않는 이향란의 티격태격이 모녀를 넘어 현실 자매를 보는 것 같아 웃음을 자아낸다. 딸이자 연기 선배인 문소리와, 그 누구보다 트렌디한 엄마 이향란이 보여줄 ‘현실 자매력 터지는 하루’가 기대를 모은다.

지난 방송에서 ‘에겐 남편’의 짠내 나는 하루로 화제를 모았던 김정민은 이번엔 ‘워킹데이’를 공개한다. 한국 누적 관객 수 230만 명을 돌파한 뮤지컬 ‘맘마미아’에 3년 연속 캐스팅된 김정민은 아내 루미코도 처음보는 본업 현장을 선보인다. 그런데 “저 혼 안납니다”라고 호언장담하지만, 공개된 예고 영상 속에서 “가수 김정민씨 왜 그러세요”, “이상한데 되게 지금”이라는 호랑이 같은 감독들의 불호령에 잔뜩 긴장한 모습. 무대 위에선 멋진 록스피릿을 발산하다 연습실에선 ‘초식남’으로 돌변하는 김정민의 또 다른 반전 워킹데이가 궁금증을 증폭시킨다.

‘각집부부’ 3회는 이날 오후 8시 방송된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지