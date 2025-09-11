사진=텐아시아DB

결혼식을 올린 방송인 김종국이 '옥탑방의 문제아들'에서 결혼 발표 전 티를 냈다고 밝혔다.11일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에서는 김종국의 결혼 소식을 듣고 놀란 옥탑방 MC들의 모습이 공개된다.9월 5일 김종국이 결혼한다는 소식에 구본승과 10월 결혼설에 휩싸였던 김숙은 "설레발은 내가 치고 결혼은 얘가(김종국) 먼저 간다"라며 황당해한다. 이에 깜짝 결혼을 발표한 김종국은 그동안 옥탑방에서 티가 날까 봐 조마조마했다고 밝힌다.이전 방송에서 신혼집 의혹설에 "내가 나중에 결혼하면 당연히 그게 신혼집이 되지"라며 두루뭉술하게 해명했던 김종국. 또 옥탑방 내에서 비밀 연애 전문가로 인정받기도 했던 그는 나름대로 결혼하는 티를 냈다고.김종국은 "예전엔 결혼 이야기가 나오면 무조건 부정했지만 요즘은 그러지 않았다", "나는 원룸에서 살아도 되는 사람이라 집을 구매했을 때부터 결혼 의심을 받을 것이라고 생각했다"라며 과거를 회상한다.옥탑방의 유일 유부남으로 등극한 김종국을 향한 축하도 쏟아졌다. 김종국의 애착 동생 양세찬은 청첩장을 받기 전부터 "무조건 간다"라고 선언하고, 주우재는 김종국 결혼식을 SNS에 올리겠다며 엄포를 놔 김종국을 놀라게 한다. 송은이는 "김숙과 함께 한복을 맞춰 입고 가겠다"고 말한다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr