사지=텐아시아DB

사진=9아토엔터테인먼트

배우 한소희가 서울에서 팬들과의 특별한 만남을 예고했다. 앞서 소속사 측은 지난달 "예상치 못한 상황"이라며 프랑크푸르트·베를린·런던·파리·뉴욕 등 5개 도시 공연 취소 소식을 전한 바 있다.11일 오후 8시부터 티켓링크를 통해 ‘2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in SEOUL(2025 한소희 퍼스트 팬미팅 월드투어 [소희 러브드 원즈,] 인 서울)' 티켓 예매가 오픈된다.앞서 방콕, 도쿄, 타이베이, 로스앤젤레스, 홍콩 등 아시아와 글로벌 주요 도시에서 성황리에 팬미팅 투어를 이어온 한소희는 서울 무대를 통해 투어의 여정을 마무리한다. 각 공연마다 현지 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어내며 ‘대세 배우'로서의 입지를 공고히 해온 만큼, 서울 팬미팅 역시 치열한 티켓 전쟁이 예고된다.이번 팬미팅은 다채로운 토크와 무대, 그리고 팬들과의 직접적인 소통으로 꾸며질 예정이다. 무엇보다 팬들을 위한 특별한 베네핏이 준비돼 기대감을 더한다. 팬미팅 직후 모든 관객들과 하이바이, 포스터와 포토카드 증정은 물론, 오직 현장에서만 만날 수 있는 스페셜 기프트가 마련된다.데뷔 이후 국내외 팬들에게 꾸준히 사랑받아온 한소희는 드라마와 광고, 화보를 통해 독보적인 아우라와 연기력으로 주목받아왔다. 이번 서울 팬미팅은 배우로서, 또 한 명의 아티스트로서 한층 더 성장한 한소희를 가까이서 만날 수 있는 순간이 될 전망이다.한소희의 월드투어 팬미팅 서울 공연은 오는 10월 26일 오후 5시 연세대학교 대강당에서 열린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr