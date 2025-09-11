사진=텐아시아DB

사진=영화진흥위원회 통합전산망 캡처

영화 '어쩔수가없다'가 개봉을 13일 앞두고 높은 사전 예매량을 기록하고 있다. 이병헌, 손예진 주연, 박찬욱 감독의 신작인 이 영화는 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문 초청작이자 30회 부산국제영화제 개막작이다.'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내(손예진 분)와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '어쩔수가없다'가 개봉 13일 전, 9월 11일 오전 7시 기준 사전 예매량 16만 9314장으로 전체 예매율 1위를 이어가고 있다.이는 영화 '파묘'(개봉 4일 전 오후 기준, 10만 5913장), '범죄도시4'(개봉 10일 전 오전 기준, 9만 8232장), '서울의 봄'(개봉 10일 전 오후 기준 3만 7817장)의 개봉 전 예매율 1위 시점의 사전 예매량 수치를 모두 뛰어넘은 것이다. 특히 개봉을 13일 앞두고 16만 9314장의 사전 예매량을 기록한 것은 이례적인 속도로, 관객들의 높은 기대감을 입증한다. 뿐만 아니라 CGV, 롯데시네마, 메가박스까지 멀티플렉스 3사에서도 예매율 1위를 기록하고 있다.'어쩔수가없다'는 82회 베니스국제영화제와 50회 토론토국제영화제에서 프리미어 상영 이후 해외 유수 매체와 전 세계 영화 팬들로부터 호평을 이끌어내고 있다. 국경을 뛰어넘는 공감대부터 매력적인 배우들의 호연, 탄탄한 전개에 호평이 이어지고 있는 것. "매혹적이고 유머러스하며, 놀라울 만큼 세련된 스타일을 자랑한다"(@The Oscar Expert), "정교하게 완성된 작품으로, 뛰어난 각본과 날카로운 시선이 돋보인다"(@Brother Bro), "웃음을 자아내는 블랙코미디. 최고의 감독이 선보이는 또 하나의 마스터클래스"(@iana), "예측 불허의 각본, 압도적인 촬영, 그리고 이병헌의 잊을 수 없는 열연이 돋보인다" (@Brian Rowe) 등 찬사가 쏟아졌다.'어쩔수가없다'는 오는 24일 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr