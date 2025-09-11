사진=ENA, SBS Plus

사진=ENA, SBS Plus

사진=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 28기 돌싱 특집 첫날, 남성 출연진의 화려한 스펙이 공개되며 이목을 집중시켰다.10일(수) 방송한 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '솔로나라 28번지'에 입성한 28기 돌싱들의 화끈한 첫째 날 밤과 함께, 다음 날 진행된 '자기소개 타임'이 펼쳐졌다.'자기소개 타임'에서는 솔로남들의 정체가 낱낱이 공개됐다. 영수는 84년생으로 국무총리 표창까지 받은 식품 관련 스타트업 CEO였다. 그는 "자녀가 없다"고 밝힌 뒤 "배우자가 좋다면 배우자의 모든 배경도 사랑해야 한다"며 재혼 상대가 자녀가 있어도 함께 키우겠다고 해 솔로녀들을 울컥하게 했다. 특히 '3자녀'의 엄마인 현숙은 영수의 자기소개를 듣던 중 눈물까지 쏟으며 "인간적으로 의지하고 싶은 남자"라며 호감을 보였다. 영호는 89년생으로 소방서-해양경찰서 등에 잠수-인명구조 장비를 납품하는 사업가였다.그는 "3년의 사실혼 끝에 성향 차이로 이혼했다"면서 "젊은 아빠가 꿈이지만 상대와 같이 잘 사는 게 먼저다. 아이가 있으신 분도 좋다"고 얘기했다. 80년생인 영식은 광주에서 도시계획 엔지니어로 일하는 직장인으로, "이혼 10년 차에 18세 딸을 양육하고 있다. '나는 SOLO' 팬인 딸의 지원으로 이곳에 오게 됐다"고 설명했다.83년생으로 대전에서 연구원으로 근무 중인 영철은 "소송으로 10년의 결혼 생활을 정리했다"며, "엄마와 저의 선택으로 아이가 모든 걸 받아들여야 했다"고 전처가 키우는 아이를 언급하다가 눈물을 쏟았다. 이어 그는 "아이가 있는 이성 분과 고깃집에서 외식하고 싶다"는 재혼 로망도 꺼냈다. 81년생 광수는 앰블랙-매드타운-카드 등 인기 아이돌 그룹과 함께한 음반 제작 총괄 이사라는 직업을 공개했으며, "딸을 생후 6개월 때부터 혼자 키워서 현재 (딸이) 고3이다"라며 "대화가 잘 통하고 긍정적인 분을 만나고 싶다"고 말했다.청주의 한 대학병원 교직원인 83년생 상철은 '정년보장', '사학연금'을 자신의 강점으로 어필했다. 78년생인 경수는 한국 1호 유럽 진출 골키퍼 출신으로, 현재 스포츠 영상 관련 스타트업과 축구 교실을 운영 중이라고 자신을 소개했다. 뒤이어 공개된 예고편에서는 옥순이 "딸이 너무 소중하다"며 오열하는가 하면, '자기소개 타임' 후 "(호감 순위가) 완전히 바뀌었다"는 솔로남들의 고백부터 솔로녀들의 '첫 데이트 선택'이 예고돼 다음 방송에 대한 궁금증을 끌어올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr