'나는 SOLO'(나는 솔로) 돌싱 특집인 28기가 첫날부터 '도파민 파티'를 열었다.10일(수) 방송한 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '솔로나라 28번지'에 입성한 28기 돌싱들의 화끈한 첫째 날 밤과 함께, 다음 날 진행된 '자기소개 타임'이 펼쳐져 시청자들의 시간을 '순삭'했다.28기 솔로녀들은 '첫인상 선택'에 돌입했다. 여기서 영수는 영숙, 영자, 순자의 선택을 받아 '몰표남'에 등극했다. 다음으로 영철은 정희의 '픽'을 받으며, '쌍방향 호감'을 확인했다. 정숙과 옥순, 현숙은 나란히 상철을 1순위로 뽑았으며, 영호-영식-광수-경수는 '0표남' 신세가 됐다. 직후 영호는 제작진 앞에서 "크게 의미를 안 두려고 했는데 야속하긴 했다"고 털어놨고, 경수는 "그동안 (여자들이) 먼저 다가오는 경우가 많았는데, (0표를 받아) 의외이긴 했다"며 씁쓸해했다.모두가 숙소에 도착하자, 영수-영철-영숙은 장보기 팀'에 자원해 마트로 갔다. 영수는 마트에 들어서자마자 한우부터 각종 식재료를 보이는 족족 카트에 쓸어 담았다. 결국 '큰손' 영수가 카트에 담은 물건값은 100만원이 넘었고, 이에 당황한 영숙은 제작진과의 인터뷰에서 "제가 성격이 급한 편이어서, 상대는 안 급했으면 좋겠는데"라고 영수에게 마음이 떠났음을 내비쳤다. 반면, 영수는 "영숙님이 차분하셔서 제 성격을 보완해줄 수 있을 것 같다"며 영숙에게 호감이 생겼음을 알렸다.숙소에 복귀한 영수는 바비큐 파티 분위기도 주도했다. 그는 직접 준비한 건배사를 모두에게 알려주는가 하면, "우리 '나는 SOLO' 첫 방송 날, 다 같이 뒤풀이하자~"라고 외쳤다. 영수의 극강 텐션에 정숙은 호감을 보였고, "상철님과 영수님 중 '쳣인상 선택' 1순위를 고민했었다"라고 영수에게 자신의 마음을 고백했다. 또한 정숙은 "잠깐 따로 얘기하러 가자"며 그를 불러냈는데, 계단을 내려가다가 자연스럽게 영수의 손을 잡는가 하면 팔짱과 손깍지 스킨십까지 감행했다.늦은 밤까지 대화를 이어가던 정숙은 숙소로 돌아가 잠을 청했다. 그런데 갑자기 벌떡 일어나 폭풍 오열했고, 이에 놀란 '룸메이트' 솔로녀들은 다급히 정숙을 다독였다. 정숙은 "원래 일할 땐 다 저를 무서워하는데, 약한 모습을 보여주면 안 되니까"라고 흐느끼면서, "근데 아무도 안 알아주고, 서러워"라고 하소연했다. 직후 그는 제작진과의 인터뷰에서 "주위에 이혼한 사람이 저밖에 없다"며 "제가 실패한 건 아닐까, 아무리 열심히 해도 제 뜻대로는 안 되니까"라며 오열의 이유를 밝혔다.'솔로나라 28번지'에서의 둘째 날 아침, 광수-영숙은 '복주머니 데이트'에 당첨돼 '아침밥 데이트'에 나섰다. 식사 중 광수는 "어제 영숙님과 대화 나눠보고 싶다고 (제작진에게) 말씀드렸다"고 솔직하게 말했다. 영숙은 광수의 어필에 "전혀 몰랐다"며 당황스러워했고, 제작진과의 인터뷰에서 "사실 관심 대상에 전혀 없었는데 데이트 후 호감이 생겼다"고 털어놨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr