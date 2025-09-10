사진=쇼온컴퍼니 제공

"무대와 스크린의 경계를 허무는 시도가 될 것이다."기획사가 밝힌 공연 실황 영화 '프랑켄슈타인: 더 뮤지컬 라이브'의 취지다. 실제로 이 작품을 스크린으로 만나보니 공연장을 직접 찾지 않았음에도 한 과학자의 비극이 자연스럽게 다가왔다. 오히려 극보다 더 몰입하게 되는 장면도 있었다. 무대 공연에서는 자세히 파악하기 힘든 배우의 작은 표정까지도 공연 실황 영화에서는 세세하게 보였기 때문이다.뮤지컬 '프랑켄슈타인'이 초연 10주년을 기념하기 위해 공연 실황 영화 '프랑켄슈타인: 더 뮤지컬 라이브'를 오는 18일 개봉한다. '프랑켄슈타인'은 1818년 출간된 메리 셸리의 동명 소설을 각색한 작품이다. 신이 되려 한 인간 '빅터 프랑켄슈타인'과 그의 실험으로 태어난 '괴물'의 비극적인 운명을 중심으로 죽음과 창조·외로움과 인간의 본질을 묻는 서사를 강렬하게 그려낸 작품이다.어릴 적부터 남다른 과학 상식을 지니고 있는 빅터는 '죽지 않는 군인'을 만들겠다는 열망 하나로 연구를 거듭했다. 빅터에게는 단 한 명의 친구 앙리 뒤프레가 있는데, 앙리는 술김에 사람을 죽인 빅터를 지키기 위해 자기가 죽였다고 자진해서 말한다. 앙리는 친구의 성공적인 연구와 앞으로의 행복을 바랐다. 그렇게 죽음을 맞이한 앙리, 그러나 빅터는 앙리에게 미안한 감정도 잠시 자신의 실험을 성공시키기 위해 앙리의 시체 일부를 실험 도구로 사용했다.괴물로 다시 태어난 앙리가 빅터의 이기적인 인성을 깨닫고 그의 아내와 누나를 살해하게 되면서 영화는 인간의 탐욕과 그 끝이 어떤지 교훈을 제대로 보여줬다. 스크린이었음에도 마치 현장에 있는 듯 깨달음은 관객들에게 닿기에 충분했다.'스크린'이라는 매개체가 이런 감동을 더했다. 관객들이 공연장에서는 구체적으로 파악하기 어려운 배우의 표정 등이 관객들의 몰입을 도왔고 시간의 흐름 등을 파악할 수 있도록 했다. 또 앙리가 괴물로 재탄생하는 순간 규현과 박은태의 눈빛, 표정, 떨림이 스크린에 그대로 나와 관객들이 더욱 깊게 몰입하도록 했다. 무대에서는 볼 수 없었던 섬세한 감정의 결이 스크린 위에서 살아났다.다수의 예능 출연을 통해 비교적 가볍게 예능감을 뽐냈던 규현의 뛰어난 연기력도 확인할 수 있었다. 한 관람객은 "규현이 다시 보였다"며 "이렇게 연기를 잘할 줄 몰랐다"고 했다.다만, 무대에 등장하는 거대한 철창과 피조물을 탄생시키는 기계 장치, 그리고 극의 전개를 극대화하기 위한 천둥소리와 불꽃까지. 이런 다양한 장치와 효과의 느낌은 반감됐다. 스크린의 특성상 '현장의 묘미'를 살리는 데는 한계가 있었다.영화가 끝난 후 한 관람객은 "한 사람의 서사를 이렇게 마음 깊이 깨달을 수 있다는 게 놀랍다"며 "공연장에서 직접 공연을 보지 않았음에도 괴물이 인간에게 주는 교훈과 배우의 연기력 그리고 전달하고자 하는 메시지가 명확했다"고 평가했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr