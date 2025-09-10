사진 제공 = MBC '달까지 가자'

/ 사진 제공 = MBC '달까지 가자'

이선빈, 라미란, 조아람, 그리고 김영대가 펼칠 개성 만점 서사에 관심이 쏠린다.MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'(기획 장재훈/연출 오다영, 정훈/극본 나윤채/제작 본팩토리)는 월급만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존기를 그린다. 색다른 소재와 배우들의 시너지가 안방 극장에 신선한 활력을 더할 전망이다.9월 10일 '달까지 가자'의 네 주인공 정다해(이선빈 분), 강은상(라미란 분), 김지송(조아람 분), 함박사(김영대 분)의 캐릭터 티저 영상이 공개됐다. 각 인물의 사연을 응축해 담은 이번 티저에는 '코인 열차'에 오를 수밖에 없었던 '무난이들' 3인방 다해, 은상, 지송의 이야기가 담겼다. 여기에 함박사가 돈보다 간절히 원하는 '꿈'의 정체까지 드러나며 벌써부터 극 중 서사에 몰입하게 만든다.다해의 티저 영상은 시작부터 "별 탈 없이 무난하게 살고 싶습니다"라는 소박한 바람이 마음을 울린다. 짠내 나는 일상 속에서도 묵묵히 업무에 몰두하지만, 돌아오는 건 "가지가지 한다"라는 상사의 은근한 비꼼뿐. 더는 물러설 수 없던 다해는 "나 한번 가보려고. 돈이 나를 데려갈 수 있는 데까지. 멈추지 않고 가볼 거야!"라며 '비장의 한 방' 코인 열차에 올라탄다. "인생, 모르는 거니까"를 외치는 그녀의 모습이 위트 섞인 희망을 던지며 앞으로 펼쳐질 미래를 응원하게 만든다.은상의 캐릭터 티저 영상은 다해와 지송을 향한 각별한 우정이 묻어나 뭉클한 감동을 자아낸다. 단돈 오백 원도 칼같이 받아내는 은상의 생활력에 다해와 지송은 "치사빤스! 왕똥빤스!"라고 투덜거리지만, 은상은 그런 동생들을 향해 거듭 코인 열차에 함께 타자고 권하기에 바쁘다. 이어 "내가 못 볼 거 같아, 니들 쓰러지는 거. 나는 너희하고 끝까지 같이 갈 거야"라는 은상의 진심이 드러난다. 툭 내뱉은 은상의 한마디가 '달까지 가자' 속 무난이들만의 특별한 '워맨스'를 더욱 기대하게 한다.신상 구두 하나만 있어도 마냥 행복한 '욜로의 대표주자' 지송의 천진난만한 일상이 절로 웃음을 짓게 한다. 상사의 구박에는 "죄송합니다"를 습관처럼 외치며, 애교 섞인 말투로 위기를 넘기기 일쑤. 그러던 지송은 은상의 꼬드김에 다해마저 코인 열차에 오르자, "거기가 여기보다 더 지옥이면 어쩌려고요?"라며 부쩍 위기의식을 느낀다. 바로 그때 "우리가 사는 현실보다 더한 지옥이 어딨다 그래?"라는 웃픈 다해의 한마디가 지송의 마음을 붙든다. 갈팡질팡 끝에 결국 코인 열차에 올라탄 지송, 오늘만 살던 그녀에게 어떤 내일이 기다리고 있을지 관심이 쏠린다.던지는 아이디어마다 초대박을 터뜨렸다는 '마론제과의 전설' 함박사. 하지만 그의 캐릭터 티저 영상에서는 아무도 예상 못 한 반전 과거가 밝혀져 놀라움을 안긴다. 엘리트 코스만 밟아온 줄 알았던 함박사의 숨겨진 이력이 다름 아닌 '가수'였던 것. 자신이 만든 노래를 여전히 기억하고 좋아해 주는 다해와 마주한 그는 "그 정도면 상처받아도 뭐 한번 다시 해볼 만하지 않냐?"라며 조용히 무대를 다시 꿈꾸기 시작한다. 잊고 있던 꿈을 꺼내든 순간, 그 속에서 함박사와 다해의 서사가 어떻게 펼쳐질지 설렘이 더해진다.한편, MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'는 오는 9월 19일 밤 9시 50분 첫 방송 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr