김혜윤, 변우석과 ♥핑크빛 이어 기쁜 소식 전했다…"내가 또 영화과 출신" ('유튜브하지영')

사진=텐아시아DB

드라마 '선재 업고 튀어'에서 배우 변우석과 호흡을 맞췄던 배우 김혜윤이 '유튜브 하지영' 채널에 출연한다.10일 '유튜브 하지영' 채널에는 김혜윤의 출연을 알리는 예고 영상이 공개됐다. 하지영과의 인연으로 출연한 김혜윤은 배우로서의 뒷이야기부터 일상적인 유쾌함까지, 스크린 밖에서만 볼 수 있는 다양한 매력을 선보일 예정이다.김혜윤은 홍보 일정이 아닌 하지영과의 의리를 지키기 위해 출연했다. 가내수공업이라고 현장을 소개하는 하지영에게 김혜윤은 "제가 또 영화과 출신"이라며 제작에 적극적으로 동참해 웃음을 자아냈다.예고 영상 속 김혜윤은 배우로서의 솔직한 모습을 털어놨다. 그는 인생에서 스킵하고 싶은 순간으로 드라마 '선재 업고 튀어' 속 한 장면을 꼽았으며 느리게 감고 싶은 순간에 대한 답변에서는 하지영과 상반된 의견을 내놓아 궁금증을 더했다.화려한 성과 뒤에 숨겨진 성장통도 밝혔다. 김혜윤은 "오디션에 정말 많이 떨어졌다"며 자신을 의심하던 과거를 회상했다. 이어 'SKY 캐슬' 오디션에 도전했을 당시, 떨어지러 간다는 심정으로 임했던 비하인드 스토리를 공개했다.배우 김혜윤이 출연하는 '유튜브 하지영'은 이날 오후 5시 유튜브 채널을 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr