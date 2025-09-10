사진=혜림 SNS

사진=혜림 SNS

사진=혜림 SNS

사진=혜림 SNS

그룹 원더걸스 멤버들이 뭉쳤다.멤버 혜림은 지난 9일 자신의 인스타그램에 "고마워요 원더 이모들🫶🌟💓"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 원더걸스 멤버들 중 선예, 유빈, 혜림, 소희가 한 자리에 모인 모습. 선미와 예은은 자리를 비워 눈길을 끌었으며, 네 사람은 혜림의 육아를 도와 훈훈함을 자아냈다.앞서 멤버 유빈은 "큰 언니가 2020년에 유방암 진단을 받고 치료를 이어왔지만 2024년 뇌까지 전이돼 고통스러운 싸움을 이어가고 있다"며 '유방암 뇌전이 치료제 투키사(투카티닙)의 건강보험 급여 적용 및 신속한 처리 요청에 관한 청원'에 동참해 줄 것을 권했었다. 투키사는 연 2억 정도의 비용이 드는 것으로 알려졌다.한편 2007년 결성돼 '아이러니', '텔미', '노바디' 등 히트곡을 발매했던 원더걸스는 활동 10년 만인 2017년 해체됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr