배우 이민정이 이병헌과의 연애담을 밝혔다.9일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에서는 배우 왕빛나, 이소연과 함께 '이민정 인생 설명회'가 펼쳐져 이민정 금수저썰부터 '꽃남' 캐스팅 비하인드까지 공개됐다.이민정은 "'꽃보다 남자' 터지기 전에 이병헌을 만났다"고 밝혔다. 이민정은 "1년을 만나고 나서 오빠가 1년 넘게 외국을 가야 하는 상황이었다. 오빠 입장에서 저는 지금 시작해서 일을 하려고 하는 상황이라 헤어지자고 그러더라. 그때 '나한테 감히?'라는 생각이 들었다"고 말해 웃음을 자아냈다.그러면서 이민정은 이민정은 "외국 나가는 건 결별의 이유가 안 된다. 헤어지자는 건 애정이 식었다고 생각해서 연락이 와도 씹거나 안 받았다"고 말했다. 당시 이병헌은 할리우드 진출을 위해 해외에 머물러야 했고, 대세로 떠오른 이민정과 장거리 연애를 이어가기 쉽지 않았던 것으로 알려졌다.이민정은 신인상 후보에 올라 영화제에 참석해 이병헌을 마주하게 됐다고. 그는 "눈인사를 하길래 모르는 체했다. 이후 재회해서 결혼하게 됐다"고 연애담을 밝혔다."이병헌이 멜로 연기할 때 질투하냐"고 묻자 이민정은 "질투한다. 매번 그런다. '한 번 다녀왔습니다'는 모든 장면마다 질투했고, '빅'에서도 공유를 질투했다"고 폭로했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr