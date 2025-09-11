사진=텐아시아DB

1981년생 미혼 배우 고주원이 180도 달라진 대반전 골프 실력을 선보였다.9일 유튜브 채널 '변기수 골프TV'에 배우 고주원이 출연한 "이번엔 배우 고주원!! 스골빅은 잊어라~ 완전 달라진 그의 실력"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 촬영은 강원도 횡성에 위치한 벨라45CC에서 진행됐다.고주원이 '변기수 골프TV'에 출연한 것은 '스타골프 빅리그 변기수 골프TV컵'(이하 '스골빅')이후 3년 만이다. 당시 스골빅 출연에 대해 고주원은 "꼴등을 해서 다 편집됐다. 안 나올 거다"라고 회상하며 눈을 질끈 감아보였다.변기수는 "절대 방송 찾아보고 그러지 말라"며 고주원을 감싸는 듯 놀리는 모습이었지만, 시작과 동시에 반전이 벌어졌다. 고주원이 멋진 버디 샷을 날리며 변기수와 무려 4타 차이로 첫 번째 홀을 마무리한 것. 변기수도 "잘 친다. 3년 전의 고주원이 아니다"라며 감탄을 금치 못했다.향상된 고주원의 실력이 엿보일 때마다 변기수는 "이거 지금 웃을 때가 아니다"라며 긴장감을 드러냈다. 평소 재미있고 즐거운 '명랑골프'를 외치는 변기수이지만, 고주원의 남다른 승부욕과 실력은 그조차 진지하게 대결에 임하게 했다.1번 홀에서 기분 좋은 시작에 나섰던 고주원은 2번 홀에서부터 아쉬운 실수로 타수를 잃기 시작했다. 반면 변기수는 흔들리지 않고 파 행진을 이어가며 끈질기게 고주원을 추격한 결과, 9번 홀로 마무리된 방송에서 고주원에 2타 차이로 앞서게 됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr