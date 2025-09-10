사진=MBC

이선빈, 라미란, 조아람, 그리고 김영대의 욕망이 담긴 캐릭터 포스터가 공개됐다.오는 19일 첫 방송되는 MBC 새 금토 드라마 '달까지 가자'는 월급만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존기를 그린다. 장류진 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로, '선재 업고 튀어', '술꾼도시여자들' 시리즈 등을 만든 본팩토리가 제작을 맡았다.9일 '달까지 가자'의 중심축이 될 정다해(이선빈 분), 강은상(라미란 분), 김지송(조아람 분), 함박사(김영대 분)의 4인 4색 '욕망'이 깃든 캐릭터 포스터가 공개됐다. 캐릭터들의 개성 넘치는 비주얼과 한 방에 꽂히는 문구들이 드라마 속 이야기에 대한 관심을 키운다.흩날리는 돈을 하나라도 더 잡으려는 듯 손을 뻗는 다해의 모습이 눈길을 사로잡는다. 희망을 품은 표정 위에 "조금 더 잘살아 보겠다는 게 죄야?"라는 카피 문구가 더해져 짠한 공감을 자아낸다. 극 중 다해는 매번 현실의 벽에 가로막히면서도 조금 더 나은 내일을 꿈꾸는 인물로, 그 과정에서의 고군분투는 짠내 가득한 서사로 그려지며 시청자들의 마음을 두드릴 전망이다. 평범하지만 간절한 마음으로 코인 열차에 올라탄 다해에게 어떤 미래가 펼쳐질지 기대감을 일으킨다.기관사 모자를 눌러쓴 은상의 모습이 단번에 시선을 압도한다. 극 중 은상은 자신에게 직장 동료 이상의 의미를 지닌 다해와 지송을 코인 열차로 이끄는 인물. 돈다발을 손에 쥔 채 흡족한 미소를 짓는 그 곁에 "돈 좀 벌겠다는 게 죄야?"라는 강렬한 카피가 더해지며, 캐릭터의 목표를 한층 더 선명하게 드러낸다. 은상이 이렇게나 돈을 벌고 굴리는 데에 진심이 된 이유는 무엇일지, 그의 숨겨진 이야기에 대한 궁금증도 함께 커진다.욜로의 대표주자 지송은 돈다발 대신 신상 아이템이 가득 담긴 쇼핑백을 손에 든 모습으로 이목을 끈다. 특히 손가락마다 반짝이는 반지들이 얼마나 많은 월급이 그의 통장을 스쳐 갔을지 짐작게 하며 웃음을 자아낸다. "예쁜 걸 갖겠다는 게 죄야?"라는 카피와 해맑은 얼굴이 지송 특유의 매력을 더욱 러블리하게 부각한다.함박사는 세 여자와는 사뭇 다른 분위기로 특별한 존재감을 드러낸다. 열차에 걸터앉아 기타를 치는 그의 모습에는 낭만이라는 단어가 찰떡같이 어울린다. 앞선 세 인물의 포스터에서 쏟아지던 돈다발 대신, 함박사의 뒤로는 커다란 달이 은은하게 빛난다. 무엇보다 "꿈꾸고 싶다는 게 죄야?"라는 문구가 인상 깊게 박히며, 그에게 돈보다 소중한 꿈은 무엇일지 관심이 쏠린다.'달까지 가자'는 오는 19일 밤 9시 50분 첫 방송 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr