사진제공=(주)바이포엠스튜디오

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 첫 스크린 연기에 도전한다.솔라는 오는 17일 전국 개봉하는 영화 '귀시'에 출연하며 배우로서의 새 도전을 시작한다. '귀시'는 여우 창문이 열리면 펼쳐지는 귀신 거래 시장 '귀시'를 배경으로, 원하는 것을 얻기 위해 귀신과 거래하는 이들이 벌이는 섬뜩한 이야기를 그린 작품이다.극 중 솔라는 유명 작가를 꿈꾸며 시골 마을을 찾은 '미연'을 연기한다. 미연은 마을의 수호신처럼 여겨지는 오래된 나무와 얽히면서 기묘한 사건에 휘말리게 되는 인물이다.솔라가 이번 작품을 통해 스크린에 처음 도전하는 만큼 관심이 모아지고 있다. 앞서 뮤지컬 '마타하리', '노트르담 드 파리' 등에 출연해 연기력과 무대 장악력을 인정받은 그는 영화에서도 색다른 매력을 보여줄 것으로 기대된다.솔라는 음악과 연기를 넘나들며 올라운더 아티스트로 입지를 다지고 있다. 오는 10월 11~12일에는 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 단독 콘서트 'Solar 3rd CONCERT Solaris'(솔라 3rd 콘서트 'Solaris')를 열고 팬들과 만날 예정이다.한편, 솔라의 스크린 데뷔작 '귀시'는 오는 17일 전국 극장에서 개봉한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr