[사진 제공-에이투지엔터테인먼트, 소니픽쳐스]

배우 정성일의 종횡무진 활약이 2025년 하반기까지 이어질 예정이다.정성일이 지난 5일 개봉한 영화 ‘살인자 리포트’를 통해 또 한 번 얼굴을 갈아 끼웠다는 평가를 받고 있다. 작품마다 몰입도 높은 캐릭터 소화력을 선보이는 중이다.하반기 내내 종횡무진 활약을 이어가고 있는 정성일은 먼저 넷플릭스 영화 ‘84제곱미터’에서 극 말미 검사 역으로 깜짝 출연해 보는 이들을 놀라게 했다. 전에 없던 비릿한 미소와 말투로 마지막까지 긴장의 끈을 놓지 못하게 만들며 특별출연다운 존재감으로 시청자들의 몰입도를 더했을 뿐만 아니라, 영화 ‘전지적 독자 시점’에서는 금호역을 지배하는 국회의원 천인호로 분해 인자한 얼굴과 묵직한 리더십 뒤 본성을 숨긴 이중적이면서도 위선적인 모습으로 짧지만 강렬한 인상을 남겼다. 더불어 하반기 공개 예정 디즈니+ ‘메이드 인 코리아’에서도 새로운 모습을 보여줄 예정이다.이번 영화 ‘살인자 리포트’에서도 연기 포텐을 제대로 터트린 정성일이다. 극 중 정신과 의사이자 연쇄 살인범 영훈 역을 맡아 긴장감 넘치는 상황에서도 포커페이스를 유지하며 기자 선주(조여정 분)와 인터뷰를 이어 나간다.인터뷰가 진행되는 동안 정성일은 도무지 속을 알 수 없는 담담한 목소리와 흔들림 없는 감정선, 특유의 중저음 보이스로 차갑고 냉철한 영훈에게 완전히 동화된 모습을 보인다. 또한, 벗어날 수 없는 밀실이 주는 압도감은 관객의 집중력과 긴장도를 자연스레 끌어올린다.이렇게 정성일이 또 하나의 인상적인 필모그래피를 완성한 영화 ‘살인자 리포트’는 전국 극장에서 만날 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr